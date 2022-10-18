В эфире 24 канала эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отметил, что пользоваться приборами можно. Рекомендации Укрэнерго и Облэнерго не содержат запрета. Пользуйтесь любыми бытовыми приборами, даже теми, которые потребляют большое количество электрической энергии.

Важно Из-за неудач на поле боя Россия хочет максимально навредить энергосистеме Украины, – МО Британии

"Однако делайте это ответственно. Не включайте все без исключения бытовые приборы, например, в вечерние часы – особенно с 18 до 20", – акцентировал Рябцев.

В рекомендациях – с 6 до 10 утром и с 17 до 23 вечером. Но все же пиковые часы потребления это вечером с 18 до 20, возможно, до 21,

– сообщил эксперт по вопросам энергетики.

По его словам, если вы приходите с работы и включаете все, что у вас можно включить, начиная от освещения и завершая электрической плитой, утюгом, холодильником, посудомоечной машиной, теплым полом, микроволновкой, телевизорами, компьютерами, то есть все-все. Тогда понятно, что из-за такого нерационального использования операторы будут вынуждены применять принудительные отключения потребителей, в том числе и домохозяйств.

Смотрите полное видео с Геннадием Рябцевым:

Рябцев объяснил, что сразу после обстрелов, если поврежден объект инфраструктуры, следует ожидать несколько часовых отключений. Именно поэтому важно делать запасы воды. Особенно питьевой, но и не забывать о технической. Ведь прямым следствием попаданий в энергетические объекты является прекращение или ограничение водоснабжения. Поскольку насосы на водоканалах питаются электрической энергией.

Еще раз хочу подчеркнуть. Да, энергетическая система повреждена. Да, ей наносят достаточно существенные и уязвимые удары,

– отметил Геннадий Рябцев.

"Однако, во-первых, у нее достаточно большой запас прочности. Во-вторых, работает несколько десятков тысяч высококлассных специалистов, которые знают, что нужно делать и какие меры нужно реализовать для того, чтобы возобновить электроснабжение в полном объеме", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что также не стоит забывать о том, что действуют украинские силы ПВО. Они сбивают не менее половины крылатых ракет, которые способны были бы нанести намного больший вред нашим энергетическим объектам.

Что известно о российских обстрелах