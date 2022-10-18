Несмотря на это, украинцам нужно готовиться к сложной зиме. Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Нужно быть готовым к ударам

По словам советника МВД, россияне могут продолжить наносить удары. Так, в зимний период украинцам стоит:

пытаться переходить на альтернативное топливо;

запасаться свечами;

продумать запасные варианты для приготовления пищи.

К этому нужно подготовиться и понимать, что вероятность существует. Опять же, надеемся, что нам предоставят ПВО, которое позволит сбивать максимальное количество российских дронов и ракет,

– подытожил Денисенко.

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