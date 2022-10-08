Усиленно готовят к зиме учебные заведения. Как рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлет, более 90% всех садиков, школ и вузов уже готовы к этому отопительному сезону.

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Сколько учебных заведений подготовили к зиме

По состоянию на 7 октября, по словам министра, почти 25 тысяч учебных заведений в Украине готовы к отопительному сезону. При этом Шкарлет пообещал, что в регионах, где нет боевых действий, скоро все школы, садики и вузы будут готовы к зиме.

Сейчас на 100% готовы к отопительному сезону учебные заведения в 8 областях:

Киевской;

Винницкой;

Волынский;

Ивано-Франковский;

Ровенской;

Полтавской;

Тернопольской;

Черновицкой.

Также глава Минобразования уточнил, что школы в Украине готовы к зиме в целом на 91,5%. Полностью подготовили учебные заведения школьников в 11 областях (в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой) и в Киеве. На 90% и более готовы школы в пяти областях.

Обследование в Донецкой, Луганской и Херсонской областях не проводилось из-за боевых действий.

Детсады в Украине готовы к отопительному сезону в целом на 92%. Полностью подготовили садики в 13 областях Украины и в Киеве.

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В школах и садах Киева включают отопление

Отопительный сезон в Киеве для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы начинается сегодня, 7 октября.

Заведения будут подключать к теплу индивидуально. Для этого руководители учреждений должны подать заявки. Руководители больниц, школ, садиков сами при этом будут определять, следует ли включать отопление в их заведении.

В каждом учебном и медицинском учреждении столицы есть индивидуальные тепловые пункты. Они позволят регулировать поставки тепла.

Когда тепло подадут в многоэтажки столицы, зависит от погоды.

Украина готова к отопительному сезону на 80%: смотрите видео