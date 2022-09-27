В Мукачево будут учитывать погоду. В этом году именно от нее будет зависеть тепло в школах, садах и больницах города.

Важно Может быть холодно: как успешно пройти отопительный сезон

В Мукачево будут выключать отопление

В Мукачево решили, что отопление в школах, садах, учреждениях культуры и искусств, больницах будут включать в зависимости от погоды.

В целом отопительный сезон в городе начнется дифференцированно. Тепло в дома, учебные заведения и больницы будут подавать в зависимости от погоды за окном. Если температура на улице опустится ниже +7 градусов, отопление будет включено быстрее, сообщил спикер Мукачевского горсовета Владислав Мыкыта.

В детсадах и роддоме решение о включении отопления будет принимать администрация заведения.

В Киеве школьники могут учиться дома

В киевских учебных заведениях, по словам заместителя главы КГГА, уже ввели гибкую форму обучения. Она смешанна: дети учатся и онлайн, и оффлайн. В то же время киевские школы в случае необходимости будут использовать разные форматы обучения. Главное – чтобы школьникам было тепло, ведь ситуация сложная.

Украина на 80% готова к отопительному сезону

В Украине уже на 80% готовы к отопительному сезону. Подготовка продолжается, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. В Правительстве уверяют, что накапливают значительные ресурсы угля, закачивают газ в хранилища. Кроме этого, правительство выделило 1,4 миллиарда гривен на подготовку к экстренным ситуациям. Уже закупили почти 1,5 тысяч мобильных генераторов, десятки резервных котлов.

Украина готова к отопительному сезону на 80%: смотрите видео