Так, у Мукачеві зважатимуть на погоду. Саме від неї цьогоріч залежатиме, чи буде тепло у школах, садках та лікарнях міста.

Важливо Може бути холодно: як успішно пройти опалювальний сезон

У Мукачеві вимикатимуть опалення

У Мукачеві вирішили, що опалення у школах, садках, закладах культури та мистецтв, лікарнях вмикатимуть у залежності від погоди.

Загалом опалювальний сезон у місті розпочнеться диференційовано. Тепло в оселі, заклади освіти та лікарні подаватимуть у залежності від погоди за вікном. Якщо температура на вулиці опуститься нижче +7 градусів, опалення ввімкнуть швидше, повідомив речник Мукачівської міськради Влад Микита.

У дитсадках та пологовому будинку рішення про вмикання опалення ухвалюватиме адміністрація закладу.

У Києві школярі можуть вчитися вдома

У київських навчальних закладах, за словами заступника голови КМДА, уже запровадили гнучку форму навчання. Вона є змішаною: діти вчаться і онлайн, і офлайн. Натомість київські школи у разі потреби використовуватимуть різні формати навчання. Головне – аби школярам було тепло, адже ситуація є складною.

Україна на 80% готова до опалювального сезону

В Україні вже на 80% готові до опалювального сезону. Підготовка триває, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. В Уряді запевняють, що накопичують значні ресурси вугілля, закачують газ у сховища тощо. Крім цього, уряд виділив 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закупили майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів.

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