Підготовка до опалювального сезону в Україні йшла впродовж літа та продовжується зараз. Наразі стан готовності вже більше ніж 80%. Про це повідомив під час засідання уряду 17 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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Як Уряд готується до опалювального сезону

Значні ресурси вугілля вже накопичені,

Зараз продовжується закачування газу в сховища, формуються домовленості з партнерами про додаткові постачання блакитного палива.

Крім цього. уряд виділив 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів.

Сформований оперативний штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Насамперед питання ліквідації наслідків атак росії на нашу критичну інфраструктуру. Ми готувались і готуємося до всіх сценаріїв. І зробимо все можливе, аби цієї зими українці були з теплом, світлом та водою,

– заявив Денис Шмигаль.

Чи вистачить Україні ресурсів, щоб не замерзнути взимку

Експерти стверджують, що теоретично у нас достатньо газу й електроенергії для успішного проходження опалювального сезону.

Наразі продовжується закачування газу в підземні сховища. Зараз закачано вже 13,5 мільярдів кубометрів блакитного палива. Об’єм закачаного газу доведуть орієнтовно до 14,5 мільярдів. Щодо електроенергії – якщо Запорізьку АЕС відключити, Україна все одно матиме профіцит електроенергії – за рахунок Південноукраїнської, Рівненської, Хмельницької АЕС, теплової генерації. Резерв є.

Але на практиці все залежатиме від реалізації військових ризиків, які передбачити неможливо.

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