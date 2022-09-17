Підготовка до опалювального сезону в Україні йшла впродовж літа та продовжується зараз. Наразі стан готовності вже більше ніж 80%. Про це повідомив під час засідання уряду 17 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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Як Уряд готується до опалювального сезону

  • Значні ресурси вугілля вже накопичені,
  • Зараз продовжується закачування газу в сховища, формуються домовленості з партнерами про додаткові постачання блакитного палива.
  • Крім цього. уряд виділив 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів.

Сформований оперативний штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Насамперед питання ліквідації наслідків атак росії на нашу критичну інфраструктуру. Ми готувались і готуємося до всіх сценаріїв. І зробимо все можливе, аби цієї зими українці були з теплом, світлом та водою,
– заявив Денис Шмигаль.

Чи вистачить Україні ресурсів, щоб не замерзнути взимку

Експерти стверджують, що теоретично у нас достатньо газу й електроенергії для успішного проходження опалювального сезону.

Наразі продовжується закачування газу в підземні сховища. Зараз закачано вже 13,5 мільярдів кубометрів блакитного палива. Об’єм закачаного газу доведуть орієнтовно до 14,5 мільярдів. Щодо електроенергії – якщо Запорізьку АЕС відключити, Україна все одно матиме профіцит електроенергії – за рахунок Південноукраїнської, Рівненської, Хмельницької АЕС, теплової генерації. Резерв є.

Але на практиці все залежатиме від реалізації військових ризиків, які передбачити неможливо.

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