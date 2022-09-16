Голова Національної енергетичної компанії Володимир Кудрицький на пресконференції розповів про запасання Україною енергоресурсів перед зимою.

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Забезпечення електрикою споживачів є складним завданням

Кудрицький зазначив, що "Укренерго" моделює різні сценарії розвитку подій під час проходження опалювального сезону, зокрема навіть втрату нашою державою електростанцій. Однак українська влада зробить усе, щоб зима для громадян була теплою.

Забезпечення електрикою споживачів є складною метою, але досяжною

– повідомив голова компанії.

Європа нам допоможе

Представник енергетичного відомства також розповів про відносити Європи та України. Опалювальний сезон нашій державі, у разі потреби, допоможуть пройти резерви в інших країнах.

Можлива підтримка ЄС наших енергетичних потреб, якщо вона знадобиться. А поки Україна не імпортує електроенергію, а експортує,

– сказав Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук проаналізував те, чи може Україна експортувати електроенергію в інші держави. На його думку, в нашої країни є резерви, які ми можемо продавати.

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