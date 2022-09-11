Також зима буде випробуванням для витримки, єдності та здатності українців захистити себе, весь світ, свободу й фундаментальні цінності для будь-якої людини у світі. Про це Зеленський заявив під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє 24 канал.

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Світ може пережити зиму без російських енергоносіїв

Зеленський заявив, що попереду – 90 днів, які вирішать більше, ніж 30 років незалежності України.

90 днів, які вирішать більше, ніж усі роки існування Європейського Союзу. Зима визначить наше майбутнє. І якими є ризики?

– зазначив президент.

Він додав, що не має жодних сумнівів у ЗСУ, розвідці, спеціальних службах та всіх українцях, які допомагають військовим звільняти нашу землю. Проте щоб деокупація відбулася, Україна потребує конкретних речей – зброї, снарядів, фінансової та політичної підтримки, сильної дипломатії та рішучості на різних рівнях у світі.

"А отже, ми потребуємо збереження єдності наших партнерів та їхньої готовності допомагати. Допомагати, не чекаючи, що ми скажемо: достатньо. Ми вдячні за все зроблене, але достатньо не буде, поки не буде перемоги", – додав глава держави.

За його словами, також немає сумнівів, що Європа та Україні здатні пройти зимовий період без російських енергоресурсів.

"Але, щоб це відбулося, потрібно бути готовими не допустити жодних російських диверсій – чи збройних, чи політичних. І дуже важливо не допустити дезінформаційних кроків росії. А отже, треба ще більше координації, жорсткості, тиску на росію", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що світ повинен подолати цінову кризу, яку росія намагається загострити різними відомими інструментами:

дестабілізацією ринків,

провокуванням голоду,

залякуванням звичайних людей у різних країнах.

На думку глави держави, захиститися від цієї цінової кризи можливо тільки шляхом повного демонтажу російського впливу на європейські суспільства, світові ринки та глобальне інформаційне середовище.

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Ця зима може бути найважчою саме для росії

Президент додав, що слід підготувати суспільства України та світу до наявних ризиків, адже вони мають знати правду. Зима буде важкою для всіх – від Латвії та Польщі до Британії й Сполучених Штатів.

Війна – це війна. Вона у світі. Зима буде важкою. Але ми можемо зробити так, що ця зима стане найважчою саме для росії, для того, хто відповідальний за всі створені проблеми – воєнні, соціальні, цінові, енергетичні та багато інших,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що світ може зробити так, що після цих 90 днів шлях до перемоги України стане чіткішим.

"Хоч різним суспільствам буде важко зимою, кожне суспільство має знати, що після цих 90 днів починається справжня захищеність на десятиліття від усіх тих загроз, які так болісно переживаються зараз. Коли ми пройдемо все це, наш сусід уже не зможе ніколи нічого з нами усіма зробити", – зауважив Зеленський.

За словами глави держави, росія вже стала на шлях своєї історичної поразки, і чіткість цього її шляху та контури її поразки стануть очевидними після цих 90 днів, якщо весь світ буде чесним та витримає.

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Ця зима – переломна і призведе до деокупації

Також Зеленський під час панельної дискусії заявив, що зимовий період може стати переломним у звільненні українських територій.

Я вважаю, що ця зима – переломна, і вона може привести до швидкої деокупації України. Ми бачимо, як вони тікають на деяких напрямках. Якби ми були трохи сильніші зброєю, ми б деокупували швидше,

– зауважив президент.

Він додав, що українські захисники йтимуть лише вперед, звільняючи територію України від окупантів.

"Ми завжди готові відстоювати свою землю", – зазначив глава держави.

За його словами, своєрідний контрнаступ України розпочався ще 24 лютого, коли українці об'єдналися в боротьбі проти окупантів та переосмислили своє ставлення до батьківщини й рідної землі.

"Всі стали однієї професії. Ця професія – українець, зміст професії – вижити. Тому це головна наша контратака. Вона почалася, вона незмінна", – додав Зеленський.

Президент підсумував, що в України немає іншого виходу, ніж перемогти загарбників у цій війні.

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