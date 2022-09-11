Также зима станет испытанием для выдержки, единства и способности украинцев защитить себя, весь мир, свободу и фундаментальные ценности для любого человека в мире. Об этом Зеленский заявил во время встречи Ялтинской европейской стратегии, сообщает 24 канал.

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Мир может пережить зиму без российских энергоносителей

Зеленский заявил, что впереди – 90 дней, которые решат больше, чем 30 лет независимости Украины.

90 дней, которые решат больше, чем все годы существования Европейского Союза. Зима определит наше будущее. И каковы риски?

– отметил президент.

Он добавил, что не сомневается в ВСУ, разведке, специальных службах и всех украинцах, которые помогают военным освобождать нашу землю. Однако, чтобы деоккупация состоялась, Украина нуждается в конкретике – оружии, снарядах, финансовой и политической поддержке, сильной дипломатии и решительности на разных уровнях в мире.

"А значит, мы нуждаемся в сохранении единства наших партнеров и их готовности помогать. Помогать, не дожидаясь, что мы скажем: достаточно. Мы благодарны за все сделанное, но достаточно не будет, пока не будет победы", – добавил глава государства.

По его словам, нет сомнений, что Европа и Украина способны пройти зимний период без российских энергоресурсов.

"Но, чтобы это произошло, нужно быть готовыми не допустить никаких российских диверсий – или вооруженных, или политических. И очень важно не допустить дезинформационных шагов россии. А значит, нужно еще больше координации, жесткости, давления на россию", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что мир должен преодолеть ценовой кризис, который россия пытается обострить разными известными инструментами:

дестабилизацией рынков,

провоцированием голода,

запугиванием обычных людей в разных странах.

По мнению главы государства, защититься от этого ценового кризиса можно только путем полного демонтажа российского влияния на европейские общества, мировые рынки и глобальную информационную среду.

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Эта зима может быть самой тяжелой именно для россии

Президент добавил, что следует подготовить общества Украины и мира к имеющимся рискам, ведь они должны знать правду. Зима будет тяжелой для всех – от Латвии и Польши до Британии и Соединенных Штатов.

Война – это война. Она в мире. Зима будет тяжелой. Но мы можем сделать так, что эта зима станет самой тяжелой именно для россии, для того, кто ответственен за все возникшие проблемы – военные, социальные, ценовые, энергетические и многие другие,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что мир может сделать так, что после этих 90 дней путь к победе Украины станет более четким.

"Хотя разным обществам будет тяжело зимой, каждое общество должно знать, что после этих 90 дней начинается настоящая защищенность на десятилетия от всех тех угроз, которые так болезненно переживаются сейчас. Когда мы пройдем все это, наш сосед уже не сможет никогда ничего с нами всеми "сделать", – заметил Зеленский.

По словам главы государства, россия уже стала на путь своего исторического поражения, и четкость этого ее пути и контуры ее поражения станут очевидны после этих 90 дней, если весь мир будет честным и выдержит.

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Эта зима – переломная и приведет к деоккупации

Также Зеленский в ходе панельной дискуссии заявил, что зимний период может стать переломным в освобождении украинских территорий.

Я считаю, что эта зима переломная, и она может привести к быстрой деоккупации Украины. Мы видим, как они убегают по некоторым направлениям. Если бы мы были немного сильнее оружием, мы бы деоккупировали быстрее,

– заметил президент.

Он добавил, что украинские защитники будут идти только вперед, освобождая территорию Украины от оккупантов.

"Мы всегда готовы отстаивать свою землю", – отметил глава государства.

По его словам, своеобразное контрнаступление Украины началось еще 24 февраля, когда украинцы объединились в борьбе против оккупантов и переосмыслили свое отношение к родине и родной земле.

"Все стали одной профессии. Эта профессия – украинец, содержание профессии – выжить. Поэтому это главная наша контратака. Она началась, она неизменна", – добавил Зеленский.

Президент подытожил, что у Украины нет другого выхода, чем победить захватчиков в этой войне.

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