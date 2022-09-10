24 канал выяснял, какие факторы будут влиять на успешность прохождения отопительного сезона в Украине.

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Россия продолжит газовую войну с Европой

Российские оккупанты могут целенаправленно делать все для того, чтобы повредить отраслевую инфраструктуру и сорвать отопительный сезон. Поврежденные или разрушенные газопроводы будут нуждаться в оперативном ремонте, а в зоне активных боевых действий это делать крайне тяжело, а в некоторых случаях просто невозможно.

Кроме того, уже вполне очевиден тот факт, что россия продолжит газовую войну с Европой. Страна-агрессор еще с весны начала прибегать к разным провокациям: сначала был остановлен транзит газа в ЕС через газоизмерительную станцию "Сохрановка", затем была попытка "Газпрома" устроить аварию на магистральном газопроводе, далее – остановки транзита через газопроводы. И вот на днях – в очередной раз полностью перекрыли "Северный поток" – на неопределенный срок.

При этом Кремль открыто заявляет, что все дело во введенных санкциях Запада и проблемы с поставкой газа будут сохраняться до тех пор, пока они не будут сняты.

К слову, отмечает исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко, на сегодняшний день транзит газа из россии в ЕС через Украину является критически низким. Газотранспортная система Украины работает менее чем на 20% от общей мощности. С приближением холодов снабжение может стать еще меньше или вообще остановится. Это может привести к изменению режима работы ГТС, проблемам с импортом, а также увеличить угрозу обстрелов магистральных газопроводов, по которым уже не будет идти российский газ.

Артём Петренко Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Этот отопительный сезон будет проходить в условиях полной экономии газа. Как в Украине, так и в Европе. Потенциально с имеющимися запасами газа и пополнением подземных хранилищ газа в течение следующих месяцев вполне реально пережить зиму без существенных осложнений. Но думаю, что россия будет прибегать к провокациям, не упустит возможности еще больше нам навредить – и к этому надо быть готовым.

Однако, пережив зиму, и Украина, и Европа станут сильнее. От "газовой" войны больше всего пострадает сама россия, которая уже начала терять европейский рынок. И полный отказ ЕС от российского газа – это вопрос нескольких ближайших лет, прогнозирует Артём Петренко.

Для Украины это шанс активно развивать внутреннюю газодобычу после победы, ведь с имеющимся ресурсным потенциалом мы имеем все шансы стать экспортерами газа в ЕС.

Что необходимо для успешного прохождения отопительного сезона

Для успешного прохождения отопительного сезона, прежде всего, должно быть достаточно ресурсов, так называемых первичных энергоносителей. Они частично трансформируются во вторичные энергоносители, например уголь и газ трансформируются в электрическую энергию или в тепло и горячую воду. Итак, достаточность ресурсов – это отправная точка подготовки к отопительному сезону, объясняет бывший директор по коммуникациям Группы Нафтогаз Максим Белявский.

Ресурсы должны поставляться через инфраструктуру. Инфраструктурой считается: газотранспортная система, подземные хранилища газа, газораспределительные сети низкого давления, теплотрассы и водопроводные системы.

Ресурсы через стабильно действующую инфраструктуру поставляются на финансово ликвидный рынок, к которому имеет доступ платежеспособный потребитель. Следовательно, третье обязательное условие успешного прохождения отопительного сезона – чтобы рынок газовой и электрической энергии, а также условный рынок тепла и горячей воды были финансово ликвидны. Это означает достаточное количество финансовых средств, поступающих от потребителей энергоносителей.

В свою очередь поставщики энергоносителей тратят полученные средства на фонд оплаты труда и покупку сырья и расходных материалов, необходимых для поддержания стабильной работы инфраструктуры. Также эти средства должны тратиться на ликвидацию аварийных ситуаций. Часть средств направляется непосредственно производителям энергоносителей. Производителям, в свою очередь, эти средства необходимы для обеспечения непрерывного цикла производства или добычи энергоносителей.

Максим Белявский Бывший директор по коммуникациям Группы Нафтогаз Следовательно, энергетическая безопасность государства – это достаточно ресурсов, которые транспортируются через стабильную, надежную инфраструктуру на ликвидные энергетические рынки, к которым имеют свободный доступ платежеспособные потребители. Речь идет не только о бытовых, но и промышленных потребителях. Отопительный сезон можно будет считать пройденным успешно, если вся эта цепочка будет действовать без сбоев.

Если в каком-то локальном случае возможна временная остановка поставок энергоносителей, то в условиях военного времени возобновление энергоснабжения будет реализовано максимально оперативно.

Ситуация с ресурсами

Природный газ

К началу отопительного сезона Украина накопит 14,5 миллиарда кубометров газа. Этого будет достаточно для прохождения отопительного сезона, который, скорее всего, начнется с 1 ноября, уверяет собеседник 24 канала. Впрочем, в течение отопительного сезона – с ноября 2022 по апрель 2023 года – нужно будет импортировать примерно 3 миллиарда кубических метров газа из Европейского Союза. Это возможно, и это будет сделано в рамках среднесрочных контрактов. Эти контракты могут заключаться как государственными, так и частными трейдерами.

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Уголь

Ситуация с углем довольно оптимистичная, несмотря на активные боевые действия в восточных регионах Украины. Отопительный сезон Украина начнет с запасами более 2,2 миллиона тонн. Если сравнивать с предыдущим годом, то это рекордный показатель.

Если возникнет дополнительный спрос на уголь в поколении, этот спрос будет покрываться за счет импорта с европейского рынка. Возможно, импортировать уголь нам и не придется, учитывая успехи Вооруженных сил Украины в восточных регионах,

– надеется Максим Белявский.

Нефть

В текущем сезоне нефть Украина не будет перерабатывать, потому что в результате боевых действий потеряны нефтеперерабатывающие мощности. Следовательно, нефть может быть использована в определенных локальных случаях мини-нефтеперерабатывающими заводами. Во всех остальных случаях энергоносители будут импортироваться из Европы.

Мазут

Мазут тоже будет использоваться во время отопительного сезона – его более чем достаточно. Жесткие виды топлива, например торфяные брикеты, тоже будут использоваться. Этого вида топлива также предостаточно.

Следовательно, для успешного прохождения отопительного сезона в Украине достаточно ресурсов. И проблем не должно быть, даже с учетом военного фактора,

– уверяет эксперт.

Военный фактор

Военный фактор создает наибольшие риски для стабильности инфраструктуры и потенциальной продолжительности возобновления поставок энергоносителей. К примеру, для поражения магистрального газопровода подземной прокладки на глубине 2 метров враг может применять боеприпасы калибра более 152 миллиметра. Но практика показывает, что в случае боевого повреждения энергетической инфраструктуры, восстановить ее можно довольно оперативно.

Финансовая ликвидность

Наиболее "узким местом" после инфраструктуры является финансовая ликвидность энергетического рынка. Есть определенные проблемы, связанные с поступлением средств за потребленный ресурс, в первую очередь от бытовых потребителей вследствие снижения платежеспособности большинства украинцев. Есть проблемы с расчетами абонентов, ранее обслуживавшихся предприятиями олигарха Дмитрия Фирташа, а сейчас перешедших на обслуживание в "Нафтогаз Украины". Таких домохозяйств – около 8 миллионов.

Хочется надеяться, что к началу отопительного сезона эта проблема будет решена.