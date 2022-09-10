Своїми міркуваннями щодо контрнаступу ЗСУ на Харківщині поділився журналіст 24 каналу Олексій Печій. Він також проаналізував, якою буде подальша допомога від міжнародних партнерів.

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Наступ ЗСУ на Харківщині набирає обертів і західні розвідки й аналітики вже визнають, що нашим захисникам вдалося заскочити зненацька окупантів не лише на Харківщині. Наразі офіційні особи вже підтвердили звільнення Куп'янська, а за неофіційною інформацією вороги тікають з Ізюма до Луганської області. Але ЗСУ їх наздоганяють, тож мапа контрнаступу розширюється з кожною годиною все більше.

Разом з тим, путін напередодні скликав радбез росії. Втім, жодної конкретики щодо ситуації на Харківщині на ньому не пролунало. Єдине, що з'являється в мережі, – це кадри на яких буцімто росіяни перекидають підкріплення. Щоправда, воно їм на цьому напрямку вже не знадобиться. Водночас західні експерти допускають, що скликання радбезу могло бути пов'язане зі страхом путіна свого ж оточення. Задля справедливості варто визнати, що не всі наші партнери, схоже, у захваті від наступу ЗСУ. Адже за словами Олексія Резнікова, досі не узгоджено остаточну модель ленд-лізу, а дехто воліє все ж зберегти обличчя диктатору. Разом з тим, США налаштовані рішуче і лише посилюють допомогу.

Тож, докладніше про наступ ЗСУ не лише на Харківщині, а також про те, чи є чим відповісти путіну, і чи достатньо у нас сил для продовження переможного маршу – далі і поговоримо.

Що зараз відомо про великий контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

ЗСУ продовжують звільняти від ворога Харківщину

Уже офіційно можна підтвердити, що ЗСУ взяли під повний контроль Куп'янськ у Харківській області. Наші військові натякали на це ще вчора, але сьогодні радниця голови Харківської облради Наталія Попова підтвердила цю інформацію. Це своєю чергою означає, що важливі логістичні ланцюжки окупантів на Ізюмський напрямок перерізані. І це важлива деталь, адже напередодні російські пропагандисти публікували у мережі відео, на якому показано нібито перекидання підкріплення. Втім, тепер воно точно нікуди не доїде. Хоча, підкреслюю, офіційної інформації від Генштабу ЗСУ все ще немає. Хоча СБУ вже показало кадри зі звільненого Куп'янська, де триває зачистка.

Але так само нагадаю, що з початку контрнаступу ЗСУ на Півдні, Генштаб оголосив про режим інформаційної тиші. Ба більше, заборонив журналістам виїжджати на лінію фронту. Відповідно, відомство публікує офіційне підтвердження за добу – дві, коли ворогів відкидають далеко від населеного пункту.

І от напередодні Володимир Зеленський у своєму зверненні офіційно підтвердив, що станом на 9 вересня захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині. А ще президент України підкреслив: не варто забувати, що ЗСУ йдуть у наступ не лише у Харківській області.

Окремо він відзначив, кому ми зараз маємо бути вдячними за звільнення територій. Зокрема, це:

розвідникам та спецслужбовцям, котрі проявили себе дуже результативно на фронті;

бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого;

морським піхотинцям 503-го батальйону за мужність на Донеччині;

воїнам-розвідникам 131-го окремого розвідувального батальйону.

І, звісно, усім нашим захисникам, котрі захищають Україну на всіх напрямках.

Водночас, підкреслюю, масштаби наступу ЗСУ, озвучені Зеленським, – це ті результати, які вже офіційно підтверджені Генштабом. Реальність же значно оптимістичніша!

Знову ж таки, за підтвердженими даними аналітиків Інституту вивчення війни, на Харківщині, станом на вечір 9 вересня, ЗСУ відвоювали вже понад 2500 квадратних кілометрів української землі. Нагадаю, що ще 8 вересня мова йшла про 1 тисячу. Але, навіть цифра у 2,5 тисячі квадратних кілометрів – вже не зовсім актуальна, визнають аналітики.

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І от саме в розвитку наступальних дій ЗСУ на Харківщині розкривається головна проблема окупантів. Ні, техніки і боєприпасів у них ще багато, і це доводить та кількість озброєння, яке залишають вороги, тікаючи зі звільнених міст в області. Головна проблема – недостатність гарматного м'яса та низький рівень командування. Адже, ЗСУ за пів року викосили значну частину офіцерського складу російської армії, яких кинули у надії швидко захопити Україну. І от розвідка Великої Британії повідомляє, що загарбники просто були заскочені зненацька, а тому моральний дух окупантів, які масово тікають, – вже неможливо відновити.

Знову ж таки, розвідка, так само як і Генштаб ЗСУ, повідомляє офіційну інформацію із затримкою. Отже, цей звіт, станом на 10 вересня, вже можна сприймати у минулому часі. Адже загарбники тікають вже далеко не тільки з Куп'янська та Ізюма. І от зараз кремль намагається кинути підкріплення на лінію Харків – Ізюм, намагаючись зупинити просування українців. Але ця спроба скоріше схожа на намагання заспокоїти загарбників в оточенні, мовляв, воюйте, ще не все втрачено. Міністерство оборони росії та кремль опублікували кадри російських військових конвоїв, які буцімто прямували для посилення на Куп'янськ, Ізюм і загальний Харківський напрямок. Але де вони потім загубилися – ніхто не знає.

І тут у російських пропагандистів та кремлівських блогерів почався справжній дисонанс:

з одного боку вони почали верещати про те, що, мовляв, нарешті їде підкріплення,

а з іншого – критикували кремль за те, що він спочатку передислокував підрозділи якомога далі від лінії Харків – Ізюм, а потім знову намагався їх повернути.

Річ у тім, що російські війська передислокуються з південної частини Харківської області для підсилення не лише на Півдні, але і в Донецької області. Але тепер їх починають розвертати та намагатися перекинути назад на Харківщину, але вже пізно. І от окремі кремлівські блогери вже скаржаться, що все пропало, адже ніяких реальних резервів для перекидання немає. Тож доводиться просто кидати війська з одного напрямку на інший.

Вороги тікають та звинувачують командування

Утім, наразі надходить офіційно не підтверджена інформація про те, що вороги покидають вже навіть Лиман. А відтак, вони тікають вглиб Луганщини. Це свідчить про те, що наступ ЗСУ просунувся значно глибше, ніж озвучено офіційно. Тож місто Ізюм опинилося у цілковитому оточенні захисників України. Окремо надходять неперевірені дані про те, що російські загарбники покидали техніку та частково встигли втекти з Ізюма.

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Цю інформацію ще вдень підтверджували й самі окупанти. Зокрема, так званий "перший заступник міністра інформації днр" даніл бєзсонов заявив, що загарбники пішли з Ізюма та ще кількох міст на Харківщині. І тут важливий момент – ворог заявив, що, цитую: це суто помилка високого командування, а російська армія воює вже, як може. І це прекрасний епізод, адже бойовики вже відверто заявляють, що їхнє командування – лайно! А це вже прямий шлях до бунтів та дезертирства.

Окрім того, Інститут вивченні війни стверджує, що українські сили напередодні здійснили наземні удари у районі Лимана. Тож росіяни злякалися того, що ЗСУ захоплять Лиман і почнуть наступ на Ізюм з південного сходу. По суті, схоже, що їх побоювання виправдалися і тепер вони тікають на Луганщину. Також відомо, що так званий "голова окупаційної влади Харківської області" віталій ганчєв оголосив про евакуацію мирних жителів ще і з Великого Бурлука у напрямку Сватового Луганської області. А це може свідчити про те, що наші військові можуть просуватися у напрямку найпівнічнішого російського логістичного хабу у Вовчанську. Він же, підкреслюю, на кордоні з росією. Тобто ЗСУ тиснуть на ворога відразу на кількох напрямках.

І от на цьому тлі, напередодні путін терміново скликав радбез росії, що проходив за закритими дверима. У кремлі намагаються відхреститися від питань щодо контрнаступу ЗСУ на Харківщині, відповідно і про рішення радбезу невідомо. Відтак, єдине що може відповісти наразі росія, – це вчиняти терористичні акти проти мирних міст України. З початку контрнаступу росіяни значно посилили обстріли прикордонної території Сумської та Харківської областей. Очевидно, що загарбники використовують російську територію для артилерійських обстрілів, адже в бою вони зазнають колосальної ганьби.

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Але, є й інші напрямки, де ЗСУ насипають ворогові. На Донбасі загарбники намагалися просунутися у бік Бахмута та Авдіївки, але це закінчилося невдачею. Натомість наші військові вже офіційно закріпилися в Озерному, спокійно перетнувши Сіверський Донець. Також, подейкують, що на Донеччині відбувається локалізоване просування захисників України, але Генштаб зберігає оперативну тишу.

Так само не розкриває Генштаб подробиць контрнаступу ЗСУ і на Півдні України. Відомо лише про те, що військові продовжують нищити логістику ворога уже на лівому березі Дніпра. Крім того, вони локально знищують ворожі цілі на правому. Але поки наша увага прикута до Харківщини, схоже на нас чекають хороші новини і з Херсонщини. Адже за словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, загарбники наразі намагаються відігратися на мирному населенні. А все тому, що ЗСУ просунулися подекуди на десятки кілометрів. Але подробиці згодом.

Тому набираємося терпіння і чекаємо на приємні новини з Херсонщини. До слова, на Херсонський напрямок вороги перекинули близько 1300 кадирівців. Але, за словами Гуменюк, вони намагаються взагалі не наближатися до лінії фронту.

У Пентагоні почали називати контрнаступ ЗСУ контрнаступом

До слова, про серйозність наступальних дій ЗСУ говорить і реакція наших західних партнерів. Зокрема, у Пентагоні до останнього не використовували формулювання “контрнаступ ЗСУ” описуючи успіхи наших військових. Але сьогодні заступниця міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер вперше назвала дії ЗСУ на Півдні саме контрнаступом. А це свідчить про зміну парадигми допомоги від США у майбутньому.

Цікаво, що в Пентагоні сьогодні ж заявили, що вони вже уклали контракти з низкою виробників щодо поповнення американських військових запасів зброї, яка надсилається в Україну. Мовиться про купівлю для потреб американської армії озброєння на суму близько 1,2 мільярда доларів. Це гроші на ракети Javelin, Stinger та на реактивні системи HIMARS. Це свідчить про те, що наразі США закривають свої прогалини. Тож надалі постачання зброї для України надходитиме не зі складів Пентагону, а вже з конвеєрів виробників зброї.

Утім, тут ми стикаємося з першою проблемою, про яку розповів Олексій Резніков. Він зазначив, що наразі остаточна концепція і деталі ленд-лізу ще невідомі. Мовляв, це все ще обговорюється партнерами. Але не поспішайте говорити про зраду! Річ у тім, що Пентагон та інші міністерства оборони країн-партнерів України, наразі опрацьовують різні сценарії взаємодії зі своїми компаніями Оборонно-промислового комплексу.

Наприклад, вже 21 вересня Володимир Зеленський звернеться до американських оборонних підрядників під час проведення щорічної конференції та виставки майбутніх силових можливостей. Їх проводитиме Національна оборонно-промислова асоціація США. У цей же день до оборонних гігантів США звернеться і міністр оборони Олексій Резніков. Зауважу, що список компаній, які там будуть представлені, вражає. Чого тільки варті Lockheed Martin і General Dynamics.

І от щодо майбутньої перемоги, а точніше її наближення, Резніков сьогодні озвучив доволі цікаву думку. Він переконаний, що після ще кількох навіть незначних здобутків ЗСУ на фронті росіяни почнуть масово втікати. За словами міністра оборони, українці вже бачили, як окупанти втікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, коли захисники почали їх звідти витискати. Відповідно, та сама картина нині спостерігається на Харківщині та Херсонщині. Отже, їх відступ неминучий. Тим паче, додає Резніков, росія не має, чим годувати солдатів, заправляти танки, бо ЗСУ відрізають їхні ланцюжки постачання. І нині із застосуванням високоточної артилерії та техніки, є великий шанс, що "ця лавина втечі окупантів полетить швидше". У принципі, це вже відбувається на Харківському напрямку.

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Повстання народу чи оточення – кого боїться путін

І от на цьому моменті я пропоную повернутися до питання того, а навіщо ж путін напередодні скликав радбез росії? Чи дійсно він вирішував, як рятувати ситуацію на фронті, чи скоріше він скликав його, щоб вирішити, як врятувати свою шкуру?

Річ у тім, що напередодні муніципальні депутати в Санкт-Петербурзі уже закликали держдуму оголосити путіна державним зрадником і змістити з посади. Мовляв, його війна проти України лише шкодить росії. І, здавалося б, що з того? До тих депутатів все одно вже завітали фсб. А вся проблема для диктатора полягає в тому, що цю ж тезу підхопили й московські муніципальні депутати. А на місцевих виборах, які стартували в країні-агресорці вчора, все більше бюлетенів росіяни прикрашають написами на кшталт: "путін, досить цієї війни".

Напередодні видання CNN опублікувало інтерв'ю зі Стівом Холлом – це колишній керівник операцій ЦРУ в росії. Так от він заявив, що наразі путін може боятися свого найближчого оточення та перевороту більше, ніж свого народу та повстання. Він запевняє, що навіть сотні тисяч мішків із трупами російських солдатів, які повертатимуться з України, – не змінять ситуації. Бо, навіть якщо почнеться протест народу, диктатор його швидко придушить репресіями. Він це робив вже неодноразово. Втім його оточення прекрасно розуміє, як саме працює ця модель влади, отже саме вони є головною загрозою для очільника кремля.

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