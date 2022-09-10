Про це для 24 каналу розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.

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"Ми сприймаємо інформацію про звільнення територій з величезною радістю. Звичайно, ті пункти, з яких виганяють загарбників, вони просто в жахливому стані. І навіть не лише звільненні пункти, тому що росіяни всю лінію фронту перетворюють на руїни", – сказала речниця.

Влада працює із військовими

Ігнатченко зазначила, що після окупантів кожне містечко чи село перетворюється на Маріуполь, Волноваху. Вже лежать у руїнах Авдіївка, Красногорівка і Бахмут, але їх контролюють наші захисники.

Все, що потрібно від обласної військової адміністрації, все буде надано й забезпечено. Ми в надзвичайно тісній співпраці й взаємодії із військовими,

– зазначила Ігнатченко.

Вбивають людей

За словами Ігнатченко, за 8 вересня росіяни вбили 9 людей. Крім цього, поранили 23 мешканців. Вони безперервно обстрілюють цивільних.

Влада області зазначила, що на Донеччині немає безпечних місць. Через це необхідно обов'язково евакуюватися.

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