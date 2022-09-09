Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко. За її словами, ситуація на Донеччині залишається доволі гострою. Лише за минулу добу через російські обстріли загинули 9 цивільних, ще 23 людини зазнали поранень.

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Масовані обстріли були в Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці, які перебувають поблизу лінії фронту. Також за минулу добу фіксували прильоти в Бахмуті. А в Слов’янську окупанти влучили в одне з промислових підприємств, де виготовляли кераміку, та сільськогосподарський технікум.

Вся територія області фактично під загрозою постійних обстрілів. Ми постійно говоримо, що уся територія Донеччини зараз потенційно небезпечна. Залишатися тут не варто, треба виїхати в більш безпечні області України, –

наголосила Ігнатченко.

Як триває евакуація в Донецькій області

Наприкінці липня Кабмін ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію мешканців з Донецької області. Посадовці застерігали, що там, найімовірніше, не вийде провести опалювальний сезон через те, що окупанти знищили відповідну інфраструктуру. Якщо людина не захоче їхати, то має підписати відповідний бланк відмови.

Як наголошує Ігнатченко, станом на 24 лютого на підконтрольній території Донеччини проживало близько 1 мільйона 670 тисяч людей. Зараз там перебуває близько 340 тисяч. Це переважно люди літнього віку, яким психологічно важко поїхати з дому.

Речниця Донецької ОВА визнає, що процес не проходить легко. Однак з 1 серпня вдалося евакуювати близько 15 тисяч людей. Їх безплатно привозять до транспортного хабу в Покровську, після чого людей також безкоштовно розселяють в безпечні регіони України.

Евакуація досі триває. Опалювальний сезон на Донеччині під великою загрозою – про комфортні умови проживання не йдеться, адже газу не буде. Однак є надія на електрику та альтернативні джерела. За даними ОВА, область зможе забезпечити обігрів близько 235 тисячам людей.

Ігнатенко закликала людей не чекати, а евакуюватися. Зараз в області триває буквально поквартирний, подворовий обхід.

Звертаюся до людей. Будь ласка, евакуюйтесь, поки це можливо. Потім під обстрілами все дно буде бажання евакуюватися. Але ви тоді наражатимете на небезпеку не лише себе, але й життя людей, які до вас приїдуть, –

зазначила Ігнатченко.

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Додамо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Там настільки жахлива гуманітарна ситуація, що місцеві буквально не можуть там жити.