За даними джерел 24 каналу у розвідці, замість того, щоб хоч у якийсь спосіб збільшити кількість завезення ліків на тимчасово непідконтрольну Києву територію Донеччини, аби ремонтувати пошкоджену інфраструктуру та готуватися до зими, ватажок так званої "ДНР" та його куратори займаються крадіжкою виділених кремлем грошей. Звісно, при цьому від пушиліна постійно лунають гучні заяви про "неймовірну відбудову Донбасу".

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Втім, все "надмасштабне" будівництво стосується лише відновлення пам'ятнику на Савур-Могилі, а також роботою над кількома багатоповерхівками у Маріуполі.

Донбас чекає пекельна зима

Пафосні заяви пушиліна та його поплічників, які радо ретранслюють пропагандисти, жителі Донеччини сприймають здебільшого із огидою. Адже всім зрозуміло, що "влада" не робить нічого, аби захоплені росією міста хоч якось могли пережити зиму.

Відновлення інфраструктури для опалення залишків окупованих після 24 лютого населених пунктів неможливе. Як неможливе й налагодження нормального функціонування систем водопостачання.

Це ж стосується й опалення у Донецьку, Макіївці, Горлівці, Зугресі, Дебальцевому, Шахтарську та інших містах області. Бо загарбники не можуть забезпечити так звану "ДНР" навіть технічною водою, а з початком холодів ситуація кратно погіршиться.

Бо загарбники не можуть забезпечити так звану "ДНР" навіть технічною водою, а з початком холодів ситуація кратно погіршиться. Для відновлення водопостачання, а відповійдно й початку опалювального сезону, окупантам потрібно або захопити Слов'янську агломерацію, або звільнити Донбас від своєї присутності. Жодної з цих дій у путіна не запланували, а отже щонайменше з грудня по лютий тимчасово окупована Донеччина замерзатиме.

Навіть якщо окупанти вирішать запустити опалення у так званій "ДНР", диряві труби, нестача води та відсутність комунальників швидко та безповоротно доб'ють всю систему.

Як вирішити проблему із запиткою батарей водою, "влада" Донецька навіть не думає. Переобладнати систему та використовувати, наприклад, воду з Кальміуса, окупанти не встигнуть. Втім, вони ще не починали це робити, а якби якісь потуги щодо цього напрямку й були, у "ДНР" критично не вистачає комунальників – майже всіх росіяни мобілізували.

Крім того, взимку жителі тимчасово окупованого Донбасу зіштовхнуться ще й із погіршенням забезпеченням звичайною питною водою. Якщо холодний період року не буде сніжним, людям буде вкрай тяжко. Бо постачати технічну воду ніхто не зможе через перемерзання труб, а зробити так, аби у системі була постійна циркуляція, у "ДНР" фізично неможливо.

Тому чекати хоча б на якесь покращення мешканці бананової "республіки" ніяк не можуть. Зараз люди вимушено задовольняються тим, що їм раз у певний проміжок часу привозять по кілька літрів води у цистернах. Крім того, багато донеччан миються у Кальміусі. Але взимку робити це буде неможливо.

Обіцянки не цяцянки

Оскільки ж ніяких рішучих дій представники "влади" робити не збираються, їм доводиться лише робити гучні заяви. Наприклад, 6 вересня пушилін розповів про "неймовірний прорив" із підвезенням води у Донецьку – люди нібито зможуть набирати технічу воду без пред'явлення паспорту. В який спосіб ця реформа допоможе місцевим жителям, невідомо. Адже кількість води, яку привозитимуть у двори, від цього ніяк не збільшиться.

Ситуація з водопостачанням у так званій "ДНР" є настільки жахливою, що людям доводиться пити воду з тих водоймищ, куди вони ж самі виливають нечистоти. Через це деякі цінителі "республіки" навіть почали жартувати про те, що до 2014-го року "Донбас годував всю Україну", а після "відокремлення" продуктів стало дуже багато, але запити нема чим.