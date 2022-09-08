Про це 24 каналу розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, відновити таку величезну територію, зруйновану впродовж 5 місяців, просто нереально.

Зверніть увагу Перспективи у нас непогані, – Гайдай про ситуацію на Луганщині

Яка гуманітарна ситуація на Луганщині

Гайдай зазначив, що на окупованій території Луганської області, де проходила активна фаза бойових дій, гуманітарна ситуація є жахливою.

Без перебільшення. Вона жахлива. Десь окупанти намагаються зробити показові проведення газу. Але це 2 – 4 будинки, не більше. Воду підняти вони не можуть, тому що самі ж зруйнували інфраструктуру водопостачання,

– сказав голова Луганської ОВА.

За його словами, окупанти також не зможуть зробити каналізацію, бо вони розстрілювали її впродовж майже 5 місяців. З газом подібна ситуація – загарбники підводять магістральні труби, але розвести по всіх будинках не зможуть.

Він зауважив, що обіцяного відновлення будинків також немає. А підприємство "Азот", роботу якого обіцяли відновити, ймовірно, зараз більше планують просто порізати на металобрухт.

"Люди більш ніж тиждень не можуть там прожити"

Гайдай зауважив, що ті люди, які були змушені виїхати в евакуацію, тимчасово повертаються, щоб просто забрати якісь свої речі або подивитися взагалі, що там відбувається.

Вони більш ніж тиждень не можуть там прожити. Тому що нема ні води, ні газу, ні електрики в нормальному сенсі,

– повідомив Гайдай.

Тому, додав голова Луганської ОВА, ці люди їдуть. А ті, які все ж таки вирішили залишитися в містах, зараз шукають якихось знайомих чи родичів. Або ж вони, можливо, навіть просто знаходять порожні приватні будинки в сільській місцевості для того, щоб переїхати туди й провести зиму, опалюючи пічками, дровами чи вугіллям.

За його словами, окупанти не можуть відновити таку величезну територію, зруйновану впродовж 5 місяців, а також розбомблену вщент усю критичну інфраструктуру, навіть якщо у них є грошовий безліміт.

Більше про ситуацію на окупованій території Луганщини

На тимчасово окупованих територіях Луганщини окупанти посилили примусову мобілізацію. Чоловіки там на вулицях майже зникли.

Окупанти навіть мобілізують чоловіків, які були "заброньовані" підприємством. Замість великої кількості чоловіків на роботу набирають жінок та пенсіонерів.

Українські військові тим часом роблять усе можливе для того, щоб звільнити свої землі від ворогів. Так, на Луганщині ЗСУ вдалося трохи просунутися.

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