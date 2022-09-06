Про ситуацію на Луганщині розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що окупантам неважливо, чи зможе працювати виробництво у майбутньому без цих спеціалістів, головніше – виконати план військкомату.

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Така ситуація склалася на металургійному комбінаті в Алчевську, а також на колись провідній шахті "Довжанська-Капітальна".

Чоловіки, які ще залишаються в місті, розуміють, що влаштуватися на Алчевський металургійний комбінат – це одразу за першою зарплатою отримати повістку. Тому й не йдуть. Замість них працюють чоловіки з росії. Кажуть, що перебувати в місті будуть не постійно,

– зазначив Гайдай.

Їх військкомат не чіпає. Навіть якщо і затримують для мобілізації, то потім просять вибачення і відпускають. Бо, як пояснив Гайдай, вмирати потрібно місцевим.

Росія не хоче обмінювати своїх бійців

Тим часом в Луганську перебуває велика кількість вбитих бойовиків, яких важко упізнати. Серед родичів військовослужбовців так званої народної міліції проводять відбір генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації загиблих.

Важче повернутися тим живим, які потрапили в полон. Як кажуть дружини, росія кинула їх чоловіків в українському полоні і не хоче обмінювати.

Обмінюють лише полонених росіян, а мобілізовані з Донбасу нікому не потрібні,

– підсумував Сергій Гайдай.

Як окупанти мобілізують чоловіків

Військовий ЗСУ з Донбасу, блогер та активіст Віталій Овчаренко розповів, що росіяни продовжують проводити примусову мобілізацію на окупованих територіях. На Донбасі окупанти хапають чоловіків просто на вулицях. За його словами, чоловіки із квазіреспублік на окупованому Донбасі не можуть відмовитися від примусової мобілізації.

"Дуже важко відмовитися, тому що будуть запроваджені "санкції" і до родини, і то того, хто відмовився. Його можуть катувати чи просто розстріляти. Це все залежить від російського куратора або схибленого колаборанта, який завідує мобілізацією конкретної людини", – зазначив Овчаренко.

Через це мало хто з чоловіків наважується висловити своє небажання воювати у лавах російської армії.

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