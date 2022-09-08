Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, восстановить столь огромную территорию, разрушенную в течении 5 месяцев, просто нереально.
Обратите внимание Перспективы у нас неплохие, – Гайдай о ситуации в Луганской области
Какая гуманитарная ситуация в Луганской области
Гайдай отметил, что на оккупированной территории Луганской области, где проходила активная фаза боевых действий, гуманитарная ситуация ужасная.
Без преувеличения. Она ужасная. Где-то оккупанты пытаются сделать показательные проведения газа. Но это 2 – 4 дома, не больше. Воду поднять они не могут, потому что сами же разрушили инфраструктуру водоснабжения,
– сказал глава Луганской ОВА.
По его словам, оккупанты также не смогут сделать канализацию, потому что они расстреливали ее на протяжении почти 5 месяцев. С газом похожая ситуация – захватчики подводят магистральные трубы, но развести по всем домам не смогут.
Он отметил, что обещанного восстановления домов тоже нет. А предприятие "Азот", работу которого обещали возобновить, вероятно, сейчас больше планируют просто порезать на металлолом.
"Люди больше недели не могут там прожить"
Гайдай заметил, что те люди, которые были вынуждены уехать в эвакуацию, временно возвращаются, чтобы просто забрать какие-то свои вещи или посмотреть вообще, что там происходит.
Они больше недели не могут там прожить. Потому что нет ни воды, ни газа, ни электричества в нормальном смысле,
– сообщил Гайдай.
Поэтому, добавил глава Луганской ОВА, эти люди уезжают. А те, которые все же решили остаться в городах, сейчас ищут каких-нибудь знакомых или родственников. Или же они, возможно, даже просто находят пустые частные дома в сельской местности для того, чтобы переехать туда и провести зиму, отапливая печками, дровами или углем.
По его словам, оккупанты не могут восстановить такую огромную территорию, разрушенную в течение 5 месяцев, а также разбомбленную всю критическую инфраструктуру, даже если у них есть денежный безлимит.
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- На временно оккупированных территориях Луганщины оккупанты усилили принудительную мобилизацию. Мужчины там на улицах почти пропали.
- Оккупанты даже мобилизуют мужчин, которые были "забронированы" предприятием. Вместо большого количества мужчин на работу набирают женщин и пенсионеров.
- Украинские военные в это время делают все возможное для того, чтобы освободить свои земли от врагов. Так, в Луганской области ВСУ удалось немного продвинуться.
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