Оккупанты сосредоточились на Бахмуте

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он заявил, что ситуация в Луганской области остается очень тяжелой.

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В то же время Сергей Гайдай подчеркнул, что на части Луганской области, где украинские защитники держат оборону, сейчас ситуация не самая горячая.

Глава Луганской ОВА заявил, что основные усилия российская армия бросила на захват Бахмута.

"Все резервы бросают туда", – сказал Гайдай.

Он рассказал, что из-за успехов ВСУ в Херсонской и Харьковской областях россия перебрасывает свои войска. Поэтому нагрузка в Луганской области немного меньше.

Учитывая, что ВСУ имеют определенные успехи в Херсонской и Харьковской областях, россияне перебрасывают в разные направления войска, чтобы сильно там не провалиться. И поэтому у нас немного меньше нагрузки. И перспективы впринципе неплохие, но об этом пока не будем говорить,

– сообщил Гайдай.

Какова ситуация в Луганской области

Российские военные оккупировали Северодонецк и Лисичанск, однако не смогли выйти на административные границы Луганской области.

Ранее Сергей Гайдай информировал, что российская армия не может прорвать оборону ВСУ возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. По его словам, там продолжаются боевые действия.

Также глава Луганской ОВА отметил, что самые тяжелые бои продолжаются на направлении Бахмута.

5 сентября в Луганской области информировали о потерях врага в Кременной. По словам Гайдая, в результате "хлопка" было уничтожено до 400 человек личного состава и около 100 единиц вражеской техники.

Также Сергей Гайдай информировал, что ВСУ удалось продвинуться на несколько сотен метров в Луганской области.

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