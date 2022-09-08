В Генштабе ВСУ отметили, что враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА и продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск. Только за прошедшие сутки оккупанты нанесли более 10 ракетных и 22 авиационных удара.
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Обстрелы Сумщины и Харьковщины
Российские военные обстреливают как военные объекты, так и гражданские, используя танки, артиллерию, минометы и т.д.
На Северском направлении враг бил из минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запсилье Сумской области.
На Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Дементиевка, Борщева, Большие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Победа.
Враг обстрелял Сумщину и Харьковщину / Фото Liveuamap
Обстрелы на Донбассе
На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье.
На Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменное, Веселое и Григоровка.
На Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка.
Обстрелы на Донбассе / Фото Liveuamap
На Авдеевском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опросное, Водяное и Первомайское.
На Новопавловском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского.
Обстрелы из ствольной артиллерии на Юге
В Запорожском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка.
На Южнобужском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений, однако сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
Враг использовал ствольную артиллерию на Запорожском направлении / Фото Liveuamap
ВСУ ударили по врагу в Запорожье
ВСУ нанесли удар по сосредоточению личного состава и военной техники противника на территории аграрного предприятия "Украина" в селе Солодководное Запорожской области. Сообщается, что враг понес значительные потери.
Подразделения Сил обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 сентября / Фото Liveuamap
В течение суток авиация Сил обороны совершила более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Украинские подразделения ПВО уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24), а также пять БпЛА.
Сообщается, что в результате огневого воздействия за текущие сутки поражен командный пункт, состав горюче-смазочных материалов, скопление живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения.
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