У Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог постійно веде повітряну розвідку БпЛА та продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Тільки минулої доби окупанти завдали понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари.

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Обстріли Сумщини та Харківщини

Російські військові обстрілюють як військові об'єкти, так і цивільні, використовуючи танки, артилерію, міномети тощо.

На Сіверському напрямку ворог з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Уланове і Запсілля Сумської області.

На Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Дементіївка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Байрак, Старий Салтів та Перемога.



Ворог обстріляв Сумщину та Харківщину / Фото Liveuamap

Обстріли на Донбасі

На Слов'янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Вірнопілля.

На Краматорському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Пришиб, Тетянівка, Сидорове, Сіверськ, Спірне, Верхньокам'янське, Веселе та Григорівка.

На Бахмутському напрямку із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юр'ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка.



Обстріли на Донбасі / Фото Liveuamap

На Авдіївському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Веселе, Опитне, Водяне та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського.

Обстріли зі ствольної артилерії на Півдні

На Запорізькому напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін, однак зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.



Ворог використав ствольну артилерію на Запорізькому напрямку / Фото Liveuamap

ЗСУ вдарили по ворогу на Запоріжжі

ЗСУ завдали удару по зосередженню особового складу та військової техніки противника на території аграрного підприємства "Україна" у селі Солодководне Запорізької області. Повідомляється, що ворог зазнав значних втрат.

Підрозділи Сил оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам'янка.



Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня / Фото Liveuamap

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Українські підрозділи ППО знищили два літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п'ять БпЛА.

Повідомляється, що внаслідок вогневого впливу за поточну добу уражено командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження.

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