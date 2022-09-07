Сьогодні, 7 вересня, супутник Planet Labs зафіксував в Херсоні нову паромну переправу. Нею перевозять вантажні автомобілі.

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Про що свідчать фото з супутника

На супутниковому фото видно, що біля одного з причалів тимчасово окупованого Херсону, неподалік пам’ятника Першим херсонським корабелам, окупанти організували переправу для перевезення вантажних автомобілів.

Паромна переправа на Херсонщині / "Схеми"

ЗСУ вже завдавали ударів по трьох мостах на Херсонщині: Антонівському, Дар’ївському і Каховському, що унеможливило їхнє використання для перевезення важкої техніки. Тож окупантам доводиться використовувати понтонні переправи. Проте ЗСУ періодично нагадують, що їм там не місце.

ЗСУ регулярно нищать мости та переправи окупантів

ЗСУ продовжують нищити логістичні шляхи, резерви та пункти управління ворога на окупованих територіях. Для того, щоб відрізати росіян від постачання, наші війська нищать мости та переправи.

Зокрема нещодавно, завдяки супутнику Planet Labs, журналістам вдалося побачити знищений понтонний міст в районі села Дар'ївка Херсонської області, який окупанти використовували для перетину річки Інгулець.

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