Знімки датуються 5 вересня і на них помітні значні пошкодження самого Дар'ївського мосту, поруч з яким окупанти звели понтонну переправу.
Важливо Дар'ївський міст і переправа через Інгулець перебувають під контролем ЗСУ, – ОК "Південь"
Про успішні операції ЗСУ на південному напрямку, зокрема, про знищення цієї переправи напередодні повідомило оперативне командування "Південь".
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 370 вогневих завдань з ураження ППО ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС, – мовилося у повідомленні ОК "Південь".
Який вигляд має понтонний міст поблизу Дар'ївки на Херсонщині / Фото Радіо Свободи
На супутниковому знімку Planet Labs, крім зруйнованого понтонного та пошкодженого Дар'ївського мостів, які розташовані поруч, можна побачити пошкодження будівлі біля річкового причалу, де з початку повномасштабного вторгнення Росії стоїть неідентифіковане судно.
Неідентифіковане судно біля річкового причалу / Фото Радіо Свободи
26 серпня Збройні Сили України "зупинили експлуатацію" Дар'ївського мосту на Херсонщині.
Згодом стало відомо, що російські окупанти будують понтонний міст впритул до пошкодженого українськими ударами Антонівського мосту у Херсоні. Про це свідчили супутникові знімки за 27 серпня. На них видно, що понтонна переправа простягається вже майже до середини Антонівського мосту.
У липні ЗСУ вже завдавали ударів по трьох мостах на Херсонщині, зокрема:
- Антонівському,
- Дар'ївському,
- Каховському,
Влада пояснила, що це "значно ослабило" логістику окупантів.
Додамо, що на Херсонщині продовжує процвітати "бавовна". У мережі з'явились повідомлення про те, що люди бачать дим поблизу Дар'ївського моста.
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