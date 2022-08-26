Як розповіли в оперативному командуванні "Південь", наразі експлуатація зупинена.
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Додамо, що мовиться про Дар'ївський міст, який лежить через річку Інгулець.
"Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі із забезпечення контролю над Дар'ївським мостом", – додали в ОК "Південь".
Як минула доба на Півдні України
Обстановка на Півдні залишається стабільно напруженою, але контролюється силами оборони. Ворог перебуває на зайнятих позиціях оборони в умовах деморалізації особового складу та ускладнення логістичного забезпечення.
Протягом ночі гелікоптерною парою ударних Ка-52 окупанти атакували наші позиції вздовж лінії зіткнення. На щастя, втрат серед наших бійців немає. По Миколаївському району ворог знов гатив ракетами С-300. Зруйновано будівлю Надбузького професійного аграрного ліцею. Пожежу ліквідували, поранення отримали 2 цивільні особи.
Також у ніч проти 26 серпня ворог обстріляв:
- Широківську громаду – з танку,
- Червоногригорівську – важкою артилерією,
- Марганецьку та Зеленодольську – "Градами" й "Ураганом".
Є пошкодження приватних обійсть, адміністративних будівель, електромереж. Постраждалих нема.
Досягнення наших ЗСУ
Разом з тим пара наших Мі-8 зранку завдали результативний удар по району зосередження живої сили, озброєння та техніки противника поблизу Високопілля.
Вже підтверджені втрати ворога за ніч складають 27 окупантів та 120-ти міліметровий мобільний міномет. Решта втрат уточнюється.
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