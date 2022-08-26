Під час телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що ЗСУ продовжують знищувати як Антонівський міст, так і міст через Каховську ГЕС. І потрібно це задля того, щоб позбавити окупантів можливості перекидати як живу силу, так і техніку.

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Рух цими мостами повністю зупинили

Наталія Гуменюк підкреслила, що ЗСУ успішно б'ють з артилерії по Антонівському мосту, а також Каховському через ГЕС. Завдяки цьому ворогові дають чітко зрозуміти, що він не зможе використовувати ці об'єкти для транспортування важкої техніки.

Водночас загарбники не полишають спроб інформаційно підтримувати свій імідж. Для цього мостами запускають легкові автівки, щоб вдавати, що рух ними ніхто не зупиняв. Але, підкреслює Гуменюк, він таки повністю поставлений на паузу.

Саме тому окупанти підтягують баржі, понтони, а також працюють над встановленням поромних переправ. Це альтернативні шляхи сполучення, які використовує ворог для переправи з одного берега Дніпра на інший. Але й тут на загарбників очікує фіаско, адже ЗСУ тримають відповідну місцевість під вогневим контролем. І щойно росіяни створять якусь альтернативу для пересування, її теж знищать.

Альтернативні способи переправи ворог таки створює. Але їхньої потужності, підкреслює речниця, недостатньо для покриття потреб окупантів. Себто перекинути колону важкої техніки таким шляхом у військових країни-агресорки просто не вийде. Крім того, загарбники ці переправи створюють на тій місцевості, яка добре відома нашим військовим.

Ворожих складів стає все менше

Наталія Гуменюк наголосила, що склади з боєприпасами – пріоритетна ціль артилерії, а також авіації ЗСУ. А все тому, що це ті запаси, які ворог міг би використати проти підрозділів українського війська.

Упродовж лише цього тижня вдалося знищити 7 складів боєприпасів. І це при тому, що окупанти намагаються змінювати їхню дислокацію. І це ще не кінець, адже кілька днів до кінця тижня ще є, тож ця цифра лише зросте.

До слова, близько півночі 26 серпня місцеві мешканці повідомили про черговий "приліт" поблизу Антонівки. В телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" іронічно пожартували з цього приводу. Там зауважили, що окупанти продовжують корегувати чисельність свого війська на території нашої держави.

Крім того, стало відомо про роботу ППО окупантів поблизу Антонівського моста. Але це не приносить жодної користі, адже об'єкт продовжує зазнавати чималих руйнувань, через що його просто неможливо використовувати.

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