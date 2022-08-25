Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За свідченнями людей, які очікують на паром поблизу мосту, влучання були в тому ж місці, де й були попередні прильоти. Візуально дірки в конструкції розширилися.

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Окупанти зараз ходять по мосту, але не їздять – зараз він перекритий. На думку Молчанова, як тільки росіяни зможуть хоча б косметично полагодити все, так одразу будуть ним їздити. Утім, зараз, за деякими даними, в певних частинах мосту такі дірки, що ніякий транспорт, окрім мотоцикла, не проїде.

Молчанов визнає, що раніше окупанти якось примудрялися провозити військову техніку через Антонівський міст.

Тому все ж потрібно його добивати та ще раз добивати. Поки що рух перекритий. Але вони не вперше вже його перекривають. Є нехороша тенденція, що вони після попередніх ударів почали їздити колонами по Антонівському мосту. Хоча раніше не ризикували цього робити, – зазначив Молчанов.

Крім того, не варто забувати, що окупанти вже майже добудували переправу з барж. Вона розташована під Антонівським мостом. І її також потрібно знищувати.

ЗСУ могли знищити установку ППО на Каховському мосту

Молчанов додав, що 24 серпня ЗСУ в черговий раз влучили по мосту біля Каховської ГЕС. Були прильоти у полотно над шлюзовим ходом. Там найдовша частина мостопереходу – майже 20 метрів. В середньому між іншими опорами відстань 13 метрів.

Цікаво, що одна з ракет втрапила в інше місце на мосту. Там, зазначає Молчанов, скоріш за все був засіб ППО, який ЗСУ успішно знищили.

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Нагадаємо, в тимчасово окупованому Херсоні окупанти стягують баржі під Антонівський міст. Так вони хочуть організувати альтернативну переправу, щоб доставляти військову техніку та боєприпаси. Така переправа може певним чином компенсувати втрату мосту, але вони значно повільніше зможуть перекидати озброєння. Крім того, ЗСУ також здатні вгатити по такій переправі.