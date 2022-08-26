Проте вибухи лунали не лише в підконтрольних Україні територіях, повідомляє 24 канал. Також вночі, ймовірно, трапилася чергова "бавовна" на Антонівському мосту.

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росіяни знову обстріляли кілька міст

За інформацією "єТривога", приблизно о 00:37 у Бахмуті повідомили про вибухи. Однак у той час повітряної тривоги на Донеччині не було.

Тоді ж у місцевих телеграм-каналах повідомили й про вибухи на Дніпропетровщині. Вони пролунали у Нікопольському районі, який практично щоночі обстрілюють росіяни з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Ніч 26 серпня не минула без вибухів у Харкові. Про них почали повідомляти приблизно о 2:00 – одночасно з першими звуками сирен.

За інформацією Суспільного, о 3:39 вибухи пролунали й в Миколаєві. У той час в області також оголосили повітряну тривогу.

А через приблизно пів години росіяни, ймовірно, обстріляли СинельникІвський район Дніпропетровщини. За словами місцевих жителів, там працювала ворожа РСЗВ.

Зверніть увагу! Станом на 4:30 офіційної інформації щодо усіх цих вибухів не було. Тому наразі невідомо, що було причиною звуків – ворожі "прильоти" чи робота систем ППО.

Біля Антонівського мосту, ймовірно, стався "приліт"

Приблизно опівночі місцеві жителі почали повідомляти у соцмережах про вибухи біля Антонівки, що на тимчасово окупованій росією Херсонщині.

За нашими даними вносяться поправки у чисельність російських військ на території України,

– повідомив телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Також повідомляють, що біля Антонівського моста працює ППО окупантів. Проте успіхів вона не має.

У мережі з'явилося відео з місця події. На ньому чітко чути "прильоти". Однак наразі точно невідомо, чи це робота ЗСУ, адже офіційної інформації від захисників поки немає.

Цікаво! О 5:00 25 серпня в районі Антонівського мосту також пролунали вибухи, після яких почалася пожежа. В ОК "Південь" підтвердили, що захисники вкотре вдарили по переправі.

Дивіться відео ймовірної роботи ЗСУ по російських окупантах:

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