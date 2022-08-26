Однако взрывы раздавались не только в подконтрольных Украине территориях, сообщает 24 канал. Также ночью, вероятно, случился очередной "хлопок" на Антоновском мосту.
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По информации "єТривога", примерно в 00:37 в Бахмуте сообщили о взрывах. Однако в то время воздушной тревоги в Донецкой области не было.
Тогда же в местных телеграм-каналах сообщили и о взрывах на Днепропетровщине. Они прозвучали в Никопольском районе, который практически каждую ночь обстреливают россияне со временно оккупированной территории Запорожской области.
Ночь 26 августа не прошла без взрывов в Харькове. О них начали сообщать примерно в 2:00 – одновременно с первыми звуками сирен.
По информации Суспільне, в 3:39 взрывы прогремели и в Николаеве. В то время в области также была объявлена воздушная тревога.
А спустя примерно пол часа россияне, вероятно, обстреляли Синельниковский район Днепропетровщины. По словам местных жителей, там работала враждебная РСЗО.
Возле Антоновского моста, вероятно, произошел "прилет"
Приблизительно в полночь местные жители начали сообщать в соцсетях о взрывах возле Антоновки на временно оккупированной россией Херсонщине.
По нашим данным вносятся поправки в численность российских войск на территории Украины,
– сообщил телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".
Также сообщают, что возле Антоновского моста работает ПВО оккупантов. Однако успехов у нее нет.
В сети появилось видео с места происшествия. На нем четко слышны "прилеты". Однако пока точно неизвестно, была ли это работа ВСУ, ведь официальной информации от защитников пока нет.
Смотрите видео вероятной работы ВСУ по российским оккупантам:
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