Українські захисники продовжують визволяти Херсонську область та заважати планам окупантів. Цього разу наші військові завдали ударів по трьох пунктах управління.

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Яка ситуація у Херсонській області

Вогневі завдання наших ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар'ївці, зокрема й 35-ої російської армії в Новій Каховці.

Міст та переправа через річку Інгулець перебувають під нашим вогневим контролем, уражені і не функціонують,

– зазначили в оперативному командуванні.

До речі, це не перше влучання по мосту в районі Каховської ГЕС. окупанти постійно намагаються полагодити покриття, але щоразу по ньому влучають ракети ЗСУ.

російські окупанти вже не можуть використовувати Дар'ївський міст

Українські захисники успішно знищують всі намагання ворога просувати на території нашої країни. 26 серпня артилеристи "попрацювали", аби ворог більше не міг використовувати Дар'ївський міст у своїй цілях.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, зокрема із забезпечення контролю над Дар'ївським мостом", – зазначили в ОК "Південь".

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