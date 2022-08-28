Украинские защитники продолжают освобождать Херсонскую область и мешать планам оккупантов. В этот раз наши военные нанесли удары по трем пунктам управления.

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Какая ситуация в Херсонской области

Огневые задачи наших ракетно-артиллерийских подразделений реализованы попаданием по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе и 35-й российской армии в Новой Каховке.

Мост и переправа через реку Ингулец находятся под нашим огневым контролем, поражены и не функционируют,

– отметили в оперативном командовании.

Кстати, это не первое попадание по мосту в районе Каховской ГЭС, оккупанты постоянно пытаются починить покрытие, но каждый раз по нему попадают ракеты ВСУ.

российские оккупанты уже не могут использовать Дарьевский мост

Украинские защитники успешно уничтожают все попытки врага продвигаться на территории нашей страны. 26 августа артиллеристы "поработали", чтобы враг больше не мог использовать Дарьевский мост в своих целях.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе обеспечение контроля над Дарьевским мостом", – отметили в ОК "Юг".

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