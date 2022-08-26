ЗСУ ударом знищили й окупантів

Більшість з них – "двохсоті". В мережі з'явилося відповідне відео – кадри говорять самі за себе. ЗСУ дійсно попрацювали славно – російські окупанти вже не можуть використовувати Дар'ївський міст

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росіяни більше не зможуть використовувати міст

На відео очевидець теж визнає, що використовувати міст неможливо. Та додає, що на місці він нарахував до восьми загиблих російських окупантів.

Наслідки влучань по Дар'ївському мосту: дивитись відео

Наші воїни не лише серйозно пошкодили сам міст, а й вбили русню та спалили їй техніку,

– написав активіст Сергій Стерненко та опублікував фото ушкоджень.



Спалена ворожа техніка після удару / Фото телеграм Сергія Стерненка



На фото та відео чимало спаленої техніки / Фото телеграм Сергія Стерненка



Внаслідок удару загинули російські окупанти / Фото телеграм Сергія Стерненка

Це не перше влучання по мосту в районі Каховської ГЕС. окупанти постійно намагаються полагодити покриття, але щоразу по ньому влучають ракети ЗСУ.

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