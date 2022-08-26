ВСУ ударом уничтожили и оккупантов

Большинство из них – "двухсотые". В сети появилось соответствующее видео – кадры говорят сами за себя. ВСУ действительно поработали славно – российские оккупанты уже не могут использовать Дарьевский мост

Внимание Движение полностью остановлено: в ВСУ рассказали, как россияне ищут альтернативу мостам через Днепр

россияне больше не смогут использовать мост

На видео очевидец тоже признает, что использовать мост невозможно. И добавляет, что на месте он насчитал восемь погибших российских оккупантов.

Последствия попаданий по Дарьевскому мосту: смотреть видео

Наши воины не только серьезно повредили сам мост, но и убили русню и сожгли ей технику.

– написал активист Сергей Стерненко и опубликовал фото повреждений.



Сожженная вражеская техника после удара / Фото с телеграмма Сергея Стерненко



На фото и видео немало сожженной техники / Фото с телеграмма Сергея Стерненко



В результате удара погибли российские оккупанты / Фото с телеграмма Сергея Стерненко

Это не первое попадание по мосту в районе Каховской ГЭС. оккупанты постоянно пытаются починить покрытие, но каждый раз по нему попадают ракеты ВСУ.

Больше об этом – Хлань рассказал об ударах по мостам в Херсонской области: смотрите видео