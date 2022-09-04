Самые тяжелые бои продолжаются на направлении Бахмута

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что почти вся Луганская область под временным контролем россиян.

Кстати Это – не единичные патриоты, а целое движение, – Гайдай о работе партизан на оккупированной Луганщине

Он рассказал, что в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода продолжаются бои. По словам Гайдая, российская армия не может там прорвать линию обороны украинских защитников.

В то же время глава Луганской ОВА отметил, что самые тяжелые бои продолжаются в направлении Бахмута.

Также Гайдай сообщил о решении Генштаба ВСУ держать в определенной тайне информацию о боях, идущих по всей линии фронта. Как сказал глава Луганской ОВА, информация о проведении боевых действий может повредить обороне, наступлению или контрнаступлению.

Какая ситуация на Донбассе

Российские военные временно захватили важные города Луганской области, в частности Северодонецк и Лисичанск. Враг использовал тактику сожженной земли, уничтожив города.

После этого россия бросила силы на захват Донецкой области. Российский диктатор владимир путин отдал приказ захватить Донецкую область до 15 сентября.

Российские оккупанты продолжают совершать наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако украинские силы обороны сдерживают врага, отражая штурм.

Следует отметить, что продвижение врага на Донбассе минимально. Также российская армия несет серьезные потери – по состоянию на 4 сентября ликвидировано 49 500 оккупантов.

Какова ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео