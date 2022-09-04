Самые тяжелые бои продолжаются на направлении Бахмута

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что почти вся Луганская область под временным контролем россиян.

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Он рассказал, что в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода продолжаются бои. По словам Гайдая, российская армия не может там прорвать линию обороны украинских защитников.

В то же время глава Луганской ОВА отметил, что самые тяжелые бои продолжаются в направлении Бахмута.

Также Гайдай сообщил о решении Генштаба ВСУ держать в определенной тайне информацию о боях, идущих по всей линии фронта. Как сказал глава Луганской ОВА, информация о проведении боевых действий может повредить обороне, наступлению или контрнаступлению.

Какая ситуация на Донбассе

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