Самые тяжелые бои продолжаются на направлении Бахмута
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что почти вся Луганская область под временным контролем россиян.
Кстати Это – не единичные патриоты, а целое движение, – Гайдай о работе партизан на оккупированной Луганщине
Он рассказал, что в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода продолжаются бои. По словам Гайдая, российская армия не может там прорвать линию обороны украинских защитников.
В то же время глава Луганской ОВА отметил, что самые тяжелые бои продолжаются в направлении Бахмута.
Также Гайдай сообщил о решении Генштаба ВСУ держать в определенной тайне информацию о боях, идущих по всей линии фронта. Как сказал глава Луганской ОВА, информация о проведении боевых действий может повредить обороне, наступлению или контрнаступлению.
Какая ситуация на Донбассе
- Российские военные временно захватили важные города Луганской области, в частности Северодонецк и Лисичанск. Враг использовал тактику сожженной земли, уничтожив города.
- После этого россия бросила силы на захват Донецкой области. Российский диктатор владимир путин отдал приказ захватить Донецкую область до 15 сентября.
- Российские оккупанты продолжают совершать наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако украинские силы обороны сдерживают врага, отражая штурм.
- Следует отметить, что продвижение врага на Донбассе минимально. Также российская армия несет серьезные потери – по состоянию на 4 сентября ликвидировано 49 500 оккупантов.
Какова ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео