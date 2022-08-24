Британские разведчики сообщают, что на 31 годовщину независимости Украины можно говорить о провале плана путина по контролю над нашим государством. С 2014 года он начал использовать военную силу и дипломатическое принуждение для вмешательства в суверенные дела Украины, но ему не удалось достичь своей цели.

Читайте также Если станет премьером: Трасс готова рассекретить больше разведданных и показать тактику путина

Оккупантам не удается продвигаться на Донбассе так, как они планировали

6 месяцев назад российские оккупанты начали полномасштабную войну против Украины. Их изначальная цель состояла в быстром свержении власти и захвате большей части страны. После отпора украинских воинов и безумных потерь россияне поняли, что не смогут достичь цели, поэтому сосредоточились на оккупации южных регионов и попытках захватить больше земель на востоке.

Впрочем, на Донбассе атаки россиян тоже захлебываются, они продвигаются очень-очень малыми отрезками, неся при этом болезненные потери. По мнению британцев, уже сейчас оперативная обстановка свидетельствует, что оккупанты испытывают нехватку боеприпасов, техники и персонала. Кроме того, вскоре ВСУ должны начать контрнаступление, устоять перед которым россиянам будет тяжело.

Также британские разведчики отмечают падение морального духа в подразделениях российской армии. Качественный состав армии из-за больших потерь также сильно ухудшился. Дипломатическая сила россии на международной арене крайне мала, а экономические перспективы – мрачные. Война против Украины оказалась для россии слишком дорогой и стратегически вредной.

Смотрите также – Генштаб сообщил об оперативной обстановке на фронте: видео