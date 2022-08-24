Кандидат на пост премьер-министра подчеркнула, что будет применять жесткий подход, чтобы сдерживать злонамеренную активность "потенциально враждебных государств". Трасс заметила: говорится о странах, угрожающих глобальной безопасности мира.

Обратите внимание Британские офицеры призвали коллег готовиться к возможной войне против россии

Я пойду еще дальше как премьер-министр и буду делать все возможное, в частности, рассекречивать больше разведданных, чтобы показать миру тактику президента россии владимира путина,

– заявила Трасс.

По словам Трасс, ее правительство будет стратегически использовать данные разведки, чтобы показать попытки кремля подорвать и дестабилизировать свободолюбивые демократии.

Трасс готова применить ядерное оружие

В ходе предвыборных дебатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Трасс заявила, что готова применить ядерное оружие, если будет угроза.

Кандидат на должность отметила, что это – обязанность премьера и она готова ее выполнять.

Трасс об Украине

Кандидат на пост премьер-министра заявила, что пойдет по пути Бориса Джонсона и будет самым большим другом Украины. Трасс подчеркнула, что "возьмет на себя обязательство обеспечить неудачу путина в Украине и его стратегическое поражение". Она добавила: сейчас не то время, когда можно говорить об уступках "ужасному диктатору".

Заметьте – Байден хочет еще больше усилить санкции против россии: смотрите видео