Соответствующую информацию сообщил глава Луганской ОВА 28 августа в телемарафоне "Единые новости". Также добавил, что на оккупированных территориях не раз действовали партизаны.
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Гайдай прокомментировал деятельность партизан в Луганской области
Сергей Гайдай сообщил, что:
- оккупанты считали, что они глубоко в тылу российской армии;
- несмотря на это – иногда то коллаборанты умирали, то у них возникали проблемы с логистикой;
- ведь партизанское движение, кроме прочего, расклеивало листовки, проявляло себя и уничтожало логистические инфраструктурные объекты врага.
Это было в Донецке, Новопскове и других общинах. Это говорит о том, что это не единичные, не случайные какие-то моменты или проявления патриотизма, это стабильное крепкое партизанское движение,
– заявил Гайдай.
Глава Луганской ОВА объяснил, что хочет напомнить всем – партизанскую войну никогда в истории агрессор не выигрывал.
Важные новости Луганской области
- Сергей Гайдай сообщил, что 27 августа россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах.
- Кроме того, оккупанты продолжали массированный обстрел населенных пунктов и укреплений украинских военных на границе Луганской и Донецкой областей.
- Глава Луганской ОВА заявил, что ВСУ успели перехватить базу россиян в Сватово, когда те почти эвакуировались.
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