Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, среди "мобилизованных" в рядах боевиков в Луганской области катастрофические потери. Чрезвычайно большое количество погибших; еще больше раненых с оторванными конечностями, которые не смогут вернуться на фронт.

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Много погибших скрывают. В официальной статистике россиян некоторые люди часто числятся ранеными, но они гибнут по дороге в госпитали.

Уже ушел 7 месяц войны, и, как бы они ни хотели скрывать, в населенные пункты все равно привозят много гробов. И этого уже не скрыть. Люди все видят и понимают, и мобилизация становится все хуже для оккупантов. Потому что люди реально не хотят воевать,

– сказал Гайдай.

Скоро мужчин на улицах вообще не останется

Как отмечает Гайдай, боевики уже дошли до того, что забрали так называемые "военно-врачебные комиссии" в некоторых своих "военнокоматах", чтобы брать буквально всех подряд. Были случаи, когда на фронт попадали люди с серьезными хроническими заболеваниями.

На Луганщине случалось много диких историй, связанных с мобилизацией: то принудительно бросают на фронт шахтеров; то отец-одиночка пошел забирать ребенка из садика, а его по дороге перехватили боевики и т.д.

Скоро там действительно мужчин на улицах не останется. Но это не спасет россиян. Они просто используют "мобилизованных" как пушечное мясо. На оккупированных территориях уже значительно меньше мужчин,

– подчеркнул Гайдай.

Гайдай о проблемах с мобилизацией у оккупантов: смотрите видео

Напомним, 27 августа российские оккупанты пытались пробить оборону ВСУ на шести направлениях в Луганской области. Однако украинские военные смогли отразить вражеские штурмы – захватчики были вынуждены отступить.