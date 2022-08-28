Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, серед "мобілізованих" в лави бойовиків на Луганщині катастрофічні втрати. Надзвичайно велика кількість загиблих; ще більше поранених з відірваними кінцівками, які не зможуть повернутися на фронт.

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Багато загиблих приховують. В офіційній статистиці росіян деякі люди часто значаться пораненими, але вони гинуть дорогою до шпиталів.

Вже пішов 7 місяць війни, і, як би вони не хотіли приховувати, в населені пункти все одно привозять багато трун. І цього вже не приховати. Люди все бачать та розуміють, і мобілізація стає все гіршою для окупантів. Бо люди реально не хочуть воювати, – зазначив Гайдай.

Скоро чоловіків на вулицях взагалі не залишиться

Як наголошує Гайдай, бойовики вже дійшли до того, що забрали так звані "військово-лікарські комісії" у деяких своїх "військкоматах", щоб брати буквально всіх підряд. Вже були випадки, коли на фронт потрапляли люди із серйозними хронічними захворюваннями.

На Луганщині траплялося багато диких історій, які пов'язані з мобілізацією: то примусово кидають на фронт шахтарів; то батько-одинак пішов забирати дитину з садочка, а його по дорозі перехопили бойовики тощо.

Скоро там дійсно чоловіків на вулицях не залишиться. Але це не врятує росіян. Вони просто використовують "мобілізованих" як гарматне м'ясо. На новоокупованих територіях вже значно менше чоловіків, – наголосив Гайдай.

Гайдай про проблеми з мобілізацією в окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, 27 серпня російські окупанти намагалися пробити оборону ЗСУ на шістьох напрямках на Луганщині. Однак українські військові змогли відбити ворожі штурми – загарбники були змушені відступити.