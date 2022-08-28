Яка ситуація на Луганщині: дані Гайдая

Водночас наші військові дають гідну відсіч російським окупантам. Зокрема, вчора, 27 серпня, за шістьма напрямками росіяни відступили. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, противник не припиняє масований обстріл населених пунктів та укріплень українських військових на межі Луганської і Донецької областей. Атаки продовжуються щодня, місцеві жителі залишаються під постійними обстрілами.

Основні зусилля ворог зосередив на Бахмутському напрямку. Противник намагається прорватися туди із декількох міст та сіл Луганщини.

Вчора росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях. Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Втім, нашим військовим вдалося зупинити кожен із цих наступів і відкинути ворога,

– йдеться у повідомленні.

Гайдай також додав, що наразі інформацію про втрати уточнюють, і повідомлять через декілька годин.



Яка ситуація на Луганщині / Фото з телеграму Сергія Гайдая



Окупанти не припиняють обстрілів на Луганщині / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Загалом літаки російських загарбників завдали авіаударів поблизу чотирьох населених пунктів.

Лише за ніч росіяни здійснили 17 артилерійських обстрілів. У п'ятьох з цих випадків вони використовували установки залпового вогню. А ще 4 рази до атак долучалися танки.

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