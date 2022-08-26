Завдяки підтримці Заходу українські військові мають більшу перевагу в артилерії, ніж було раніше. Про це голова Луганської ОВА заявив 26 серпня.

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Підтримка Заходу позитивно повпливала, але для наступу треба ще зброї

Підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога – лінія фронту майже завмерла, але для наступу нам необхідно ще,

– мовиться в повідомленні.

Українські військові добре працюють на Сході. Вони неодноразово відбили атаки ворога з чотирьох напрямків. Майже два місяці ворог не має значних перемог.

Яка ситуація на Донбасі за даними Генштабу

На Краматорському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру з артилерійських систем неподалік Івано-Дар’ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.

На Бахмутському напрямку росіяни атакували 8 населених пунктів. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог наступав, але зазнав поразки.

На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівки, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного.

На Новопавлівському напрямку російські окупанти продовжували атакувати район біля Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки, Вугледара, Володимирівки та Великої Новосілки з танків та артилерії різних типів.

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