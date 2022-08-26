Благодаря поддержке Запада, украинские военные имеют большее преимущество в артиллерии, чем было ранее. Об этом глава Луганской ОВА заявил 26 августа.

Обратите внимание Свежий "хлопок" у Антоновского моста, потери врага на Юге: основное за 184 день войны

Поддержка Запада положительно повлияла, но для наступления нужно еще оружие

Поддержка Запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве врага – линия фронта почти замерла, но для наступления нам необходимо еще,

– говорится в сообщении.

Украинские военные хорошо трудятся на Востоке. Они неоднократно отражали атаки врага по четырем направлениям. Почти два месяца у врага нет значительных побед.

Какая ситуация на Донбассе по данным Генштаба

На Краматорском направлении враг обстрелял позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру по артиллерийским системам неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григорьевки, Звановки и Раздолевки.

На Бахмутском направлении россияне атаковали 8 населённых пунктов. У Соледара, Бахмута и Кодемы враг наступал, но потерпел поражение.

На Авдеевском направлении обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опытного.

На Новопавловском направлении российские оккупанты продолжали атаковать район возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии разных типов.

Стоит посмотреть – на какое время года рассчитывает владимир путин: видео