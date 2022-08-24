Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай впевнений, що кожен українець хоче бачити підняття українського прапора над містами Луганщини, адже це свідчитиме про одне – перемогу над російськими окупантами. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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Зруйновані міста та рекордні обстріли

За словами Гайдая, після деокупації Луганщини мова буде йти не про розвиток, а про відбудову. російські окупанти рівняли із землею все, що ставало на їхньому шляху, на руїни перетворилися цілі міста.

Я бачив на власні очі, що російська армія зробила з нашими містами. Деякі настільки знищені, що треба відбудовувати їх "з нуля". Я готовий до цього і як тільки ми почнемо деокупацію, у нас вже є плани, ведуться певні перемовини,

– сказав Гайдай.

Він додав, що найважчим кроком буде розмінування територій. Окрім того, Луганщина взяла на себе рекордну кількість боєприпасів, якої ще не було у жодній війні.

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