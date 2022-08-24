Об'єднання Українських Продюсерів зібрало у документальний фільм історії волонтерів, які, ризикуючи власним життям, витягували тварин із палаючих та зруйнованих квартир. Вже зовсім скоро кінострічку зможуть побачити глядачі 24 каналу.

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Про що розповідає цей фільм

"Дев'ять життів" – це фільм про людей, які не поїхали, а залишилися рятувати тих, хто слабший і не може себе захистити. Про героїв, які відмовлялися залишати тварин у зоопарках та притулках навіть під час найзапекліших обстрілів.

Я б, можливо, поїхала, якби тут не було тварин. Тварин я не залишу! Якщо ляжемо, то ляжемо всі разом, або щось робитиму,

– наголосила героїня фільму Наташа Попова, яка рятує тварин зі зруйнованих зоопарків.

Фільм розповідає про 9 врятованих душ: людей і тварин. Їх могло бути 10, якби не війна… Волонтери, рятуючи собак, котів, коней та навіть левів, довели, що бути людиною – це ще й відповідальність перед тими, кого приручили.

Творці фільму хочуть через історії про порятунок тварин розповісти про вільну, незалежну, чуйну націю, для якої важливе кожне життя. Чи то солдат, сусід, старий, дитина чи домашня тварина. Українці рятують своїх та чужих тварин, а чотирилапі рятують психіку людей у нелюдських умовах, у яких всі опинилися після 24 лютого.