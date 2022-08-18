Вже 22 серпня на різних медіаплатформах відбудуться перші покази чотирьох документальних фільмів. Її головними партнерами стали потужні українські медіаплатформи 24 канал та НВ.

Важливо Беззаперечний лідер: 24 канал став найпопулярнішим каналом серед українських ЗМІ у YouTube

Акцію також підтримають інші українські ЗМІ та майданчики Megogo, Sweet.tv і Київстар ТВ. Мета акції – показати війну так, як це вміє тільки кінематограф: з глибшими наративами, довшим хронометражем, сильнішим глядацьким зануренням.

Починаючи з 22 серпня Об'єднання Українських Продюсерів презентує фільми, зняті під час війни. А саме:

"Маріуполь. Невтрачена надія",

"Дев'ять життів",

"Вокзал надії",

"Втрачений дім".

Ми святкуємо незалежність у момент, коли проти нашої незалежності, проти нас розв'язана повномасштабна війна ядерною країною. Країною, що веде з нами цю війну вже сотні років. Зараз у цій війні ми всі – поряд із ЗСУ. Наш внесок – це наші фільми про українців, які своєю силою, волею та любов'ю обов'язково переможуть,

– наголосила співзасновниця ОУП Алла Липовецька.



Постер до фільму "Маріуполь. Невтрачена надія" / Фото ОУП

Де дивитися перший фільм про Маріуполь

24 канал транслюватиме всі 4 фільми на ютубі та в телеефірі. Перший фільм про Маріуполь ми презентуємо 22 серпня – не пропустіть!

Фільм побудований на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової: вона нотувала те, що бачила навколо себе у цей час.

"Все, що відбувається зараз – цього не повинно було статися у 21 столітті. Я хочу, щоб люди зрозуміли абсурдність ситуації та відчули, що через злобу, жорстокість та ненависть російських окупантів гинуть тисячі. Для мене важливо, щоб кожен злочин рашистів був зафіксований, і вони за все відповіли", – заявила Сухорукова.

Зауважимо, що стрічка не містить страшних кадрів, не справляє тиск на глядача. 5 маріупольців просто розповідають свій досвід життя всередині війни.



Стрічка про Маріуполь покаже життя у місті під час вторгнення росії / Фото ОУП

Продюсер фільму та співзасновник ОУП Володимир Бородянський пояснив, що фільм наводить різкість на кордони добра і зла.

Тут є диво народження під бомбами. Є побутовість очікування гіршого у підвалі філармонії. Є шок від розуміння масштабів варварства, біль втрати та пошук сил, щоб жити далі. А головне, у ньому є міць протистояти обставинам, які, здавалося б, повинні зруйнувати вщент,

– підсумував він.

Довідка. Об'єднання Українських Продюсерів засноване у березні 2022 року сімома досвідченими ТБ та кіно-продюсерами спеціально для зйомок кіно про передумови, хід та наслідки російської агресії проти України.