Уже 22 августа на различных медиаплатформах состоятся первые показы четырех документальных фильмов. Их главными партнерами стали мощные украинские медиаплатформы 24 канал и НВ.

Важно Безусловный лидер: 24 канал стал самым популярным каналом среди украинских СМИ в YouTube

Акцию также поддержат другие украинские СМИ и площадки: Megogo, Sweet.tv и Киевстар ТВ. Цель акции – показать войну так, как это умеет только кинематограф: с более глубокими нарративами, более длинным хронометражем, более сильным зрительским погружением.

Начиная с 22 августа, Объединение Украинских Продюсеров презентует фильмы, снятые во время войны. А именно:

"Маріуполь. Невтрачена надія",

"Дев'ять життів",

"Вокзал надії",

"Втрачений дім".

Мы празднуем независимость в момент, когда против нашей независимости, против нас развязана полномасштабная война ядерной страной. Страной, ведущей с нами эту войну уже сотни лет. Сейчас в этой войне мы все – рядом с ВСУ. Наш вклад – это наши фильмы об украинцах, которые своей силой, волей и любовью обязательно одержат победу,

– подчеркнула соучредитель ОУП Алла Липовецкая.



Постер к фильму "Маріуполь. Невтрачена надія" / Фото ОУП

Где смотреть первый фильм о Мариуполе

24 канал будет транслировать все 4 фильма на ютубе и в телеэфире. Первый фильм о Мариуполе мы презентуем 22 августа – не пропустите!

Фильм построен на дневниках мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой: она записывала то, что видела вокруг себя в это время.

"Все, что происходит сейчас – этого не должно было произойти в 21 веке. Я хочу, чтобы люди поняли абсурдность ситуации и почувствовали, что из-за злобы, жестокости и ненависти российских оккупантов гибнут тысячи. Для меня важно, чтобы каждое преступление рашистов было зафиксировано, и они за все ответили", – заявила Сухорукова.

Отметим, что лента не содержит страшных кадров, не оказывает давление на зрителя. 5 мариупольцев просто рассказывают свой опыт жизни внутри войны.



Лента о Мариуполе покажет жизнь в городе во время вторжения россии / Фото ОУП

Продюсер фильма и соучредитель ОУП Владимир Бородянский пояснил, что фильм наводит резкость на границы добра и зла.

Здесь есть чудо рождения под бомбами. Есть бытовость ожидания худшего в подвале филармонии. Есть шок от понимания масштабов варварства, боль утраты и поиск сил, чтобы жить дальше. А главное, в нем есть мощь противостоять обстоятельствам, которые, казалось бы, должны разрушить полностью,

– подытожил он.

Справка. Объединение Украинских Продюсеров основано в марте 2022 года семью опытными ТВ и кино-продюсерами специально для съемок кино о предпосылках, ходе и последствиях российской агрессии против Украины.