Наші успіхи в YouTube підтверджує аналіз з аналітичного ресурсу Social Blade. За даними сайту, саме 24 канал став найпопулярнішим у YouTube серед всіх українських ЗМІ.

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24 канал найпопулярніший у YouTube

Зокрема, відео на ютубі 24 каналу щотижня в середньому переглядали близько 55,3 мільйона користувачів. З 20 червня кількість переглядів поступово збільшувалася й вже у другій половині липня українці найбільше дивилися саме наші відео.

Хто опинився позаду

Espreso.TV – 33,3 мільйона переглядів в середньому за тиждень впродовж останнього місяця;

ТСН – 31,8 мільйона;

"Факти ICTV" – 30,7 мільйона;

УНІАН – 30,7 мільйона;

"Україна 24" – 13,5 мільйона.



24 канал найпопулярніший серед українських ЗМІ у YouTube / Інфографіка 24 каналу

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Тобто показники 24 каналу майже вдвічі перевищують результати колег!

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