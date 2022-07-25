Наші успіхи в YouTube підтверджує аналіз з аналітичного ресурсу Social Blade. За даними сайту, саме 24 канал став найпопулярнішим у YouTube серед всіх українських ЗМІ.
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24 канал найпопулярніший у YouTube
Зокрема, відео на ютубі 24 каналу щотижня в середньому переглядали близько 55,3 мільйона користувачів. З 20 червня кількість переглядів поступово збільшувалася й вже у другій половині липня українці найбільше дивилися саме наші відео.
Хто опинився позаду
- Espreso.TV – 33,3 мільйона переглядів в середньому за тиждень впродовж останнього місяця;
- ТСН – 31,8 мільйона;
- "Факти ICTV" – 30,7 мільйона;
- УНІАН – 30,7 мільйона;
- "Україна 24" – 13,5 мільйона.
24 канал найпопулярніший серед українських ЗМІ у YouTube / Інфографіка 24 каналу
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Тобто показники 24 каналу майже вдвічі перевищують результати колег!