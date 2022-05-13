Головним джерелом доходу 24 каналу була реклама. Після нового російського вторгнення ми втратили цей ресурс.

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Десятки працівників цілодобово оперативно перевіряють та висвітлюють інформацію. Дехто навіть покинув свій дім, а хтось продовжує роботу в атакованих Росією містах.

Проте нам потрібна допомога читачів та глядачів, щоб продовжувати працювати. Кожна гривня – це спосіб протриматись довше в інформаційній боротьбі. Тому важлива навіть незначна, на перший погляд, допомога.

Звернення ведучої 24 каналу

Телеведуча Катерина Соляр звернулась до глядачів. Вона зазначила, що українці не починали війну, але їм довелося прийняти цей виклик. Катерина вважає, що тепер у нас одна віра – у Збройні Сили України та наш народ.

Бо коли бабуся пече хліб у печі, а піч – це все, що залишилося від її хати, то це про нашу незламну волю до життя. Коли передаєш одяг дівчинці у Харків, бо її квартиру розбомбили, а вона плаче, бо посилка прийшла з Бучі. Це про наше вміння ділитися останнім. Коли мама у бомбосховищі вигадує для дитини гру в хованки – це про наше майбутнє,

– розповіла ведуча.

Катерина заявила, що нас не зламати й ми вже показали, що таке справжня сміливість. Вона додала, що про нас, українців, писатимуть у підручниках, а наші онуки втомляться нас слухати.

"Проте зараз світ має нас чути й бачити", – наголосила Катерина.

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Катерина Соляр звернулась до українців: дивіться відео