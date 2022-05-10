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Що можна придбати

Усі товари зібрані на сайті магазину – 24 канал Shop. Наприклад, там можна знайти стильні футболки у чорному та білому кольорах, з висловами, які вже стали легендарними.

Наприклад, фраза зі щоденного звернення президента "Величний народ величної країни" ,

, або слова з напрямком для російських загарбників: "Геть окупантів у запоребрикову область" ,

, або настанови для українців: "Не будь маленьким людом".

"Це ти маленька люда, а ми тут всі величний народ величної країни": дивіться відео

Футболки зроблені у різноманітних дизайнах. Крім того, є можливість зробити передзамовлення на преміумваріант. На ньому буде зображений спеціальний ART.

Із такими ж написами та малюнками у продажі є чашки. У магазині зібрано кілька варіантів, аби ваша ранкова кава була яскравішою.

Весь асортимент та ціни – у магазині. Товар можна отримати через будь-яке відділення "Нової пошти", що наразі працює, чи самостійно забрати у Львові за адресою Площа Галицька, 15.

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