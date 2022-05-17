Мерч 24 каналу – це можливість підтримати себе у непростий час та спосіб допомоги, адже так ви долучаєтесь до оборони інформаційного фронту.

Увага Ви просили – ми зробили: 24 канал запускає ексклюзивний мерч

Що можна придбати

Товари на сайті магазину 24 канал Shop – це футболки та горнятка з патріотичними цитатами, які ви точно чули від улюблених ведучих – Катерини Соляр та Артема Овдієнка:

наприклад, чашка з гострою та такою влучною цитатою "Не будь маленьким людом".

або футболка з надписом: "Величний народ величної країни" ,

, чи із поясненням для російських загарбників: "Геть окупантів у запоребрикову область".

​Усі ці фрази звучать влучно та змістовно. Зокрема, заклик "Не будь маленьким людом" уже став легендарним і облетів тисячі пабліків. Насправді це нагадування від Катерини Соляр для всіх нас, а не тільки для Світлани Лободи.

"Це ти маленька люда, а ми тут всі величний народ величної країни": дивіться відео

Варіанти замовлення мерчу 24 каналу

Окрім нової функції "післяплата", є можливість зробити й передзамовлення на преміумваріант. На ньому буде зображений спеціальний ART.

Футболки можна придбати у білому та чорному кольорах. Вони виконані у різних дизайнах. Щодо чашок, то вони зручної форми та теж зі змістовним дизайном. Ось кілька варіантів, аби ваша ранкова кава була яскравішою.

Ексклюзивний мерч 24 каналу:

Асортимент та ціни – у магазині. Товар можна отримати через будь-яке відділення "Нової пошти", чи самостійно забрати у Львові за адресою площа Галицька, 15.

Ми відчуваємо вашу підтримку

Окрім мерчу, на сайті є можливість зробити донат для 24 каналу. Це може бути будь-яка комфортна для вас сума. Насамперед подбайте про себе, а ми будемо вдячні за кожну гривню. Кожен донат є важливим.

Інформаційна війна, як і війна на фронті – триває. Ми впевнено виграємо обидві, але це потребує значних зусиль та підтримки. Фейки та пропаганда, як російські окупанти, засмічують наші поля, але проти одних та інших є зброя. На інформаційному полі – це слово! Тож допоможіть нам, аби ресур зброї не закінчувався.

Разом – точно виборемо перемогу!

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