Мерч 24 канала – это возможность поддержать себя в непростое время и способ помощи, так как вы присоединяетесь к обороне информационного фронта.

Внимание Вы просили – мы сделали: 24 канал запускает эксклюзивный мерч

Что можно приобрести

Товары на сайте магазина – 24 канал Shop – это футболки и чашки с патриотическими цитатами, которые вы точно слышали от любимых ведущих – Екатерины Соляр и Артема Овдиенко.

  • например, чашка с острой и такой точной цитатой "Не будь маленьким людом".
  • или футболка с надписью: "Величественный народ величественной страны",
  • или с объяснением для российских захватчиков: "Вон оккупантов в запоребриковую область".

Все эти фразы звучат точно и содержательно. В частности, призыв "Не будь маленьким людом" уже стал легендарным и облетел тысячи пабликов. На самом деле, это напоминание от Екатерины Соляр для всех нас, а не только для Светланы Лободы.

"Это ты маленькая люда, а мы здесь все величественный народ величественной страны": смотрите видео

Варианты заказа мерча 24 канала

Кроме новой функции "наложенный платеж", есть возможность сделать и предзаказ на премиум-вариант. На нем будет изображен специальный ART.

Футболки можно приобрести в белом и черном цвете, они выполнены в разных дизайнах. Что касается чашек, то они удобной формы и тоже с содержательным дизайном. Вот несколько вариантов, чтобы ваш утренний кофе был ярче.

Эксклюзивный мерч 24 канала:

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Кроме мерча, на сайте есть возможность сделать донат для 24 канала. Это может быть любая комфортная вам сумма. Прежде всего позаботьтесь о себе, а мы будем благодарны за каждую гривну. Каждый донат важен.

Информационная война, как и война на фронте – продолжается. Мы уверенно выигрываем обе, но это требует больших усилий и поддержки. Фейки и пропаганда, как российские оккупанты, засоряют наши поля, но против одних и других есть оружие. На информационном поле – это слово! Помогите нам, чтобы ресурс оружия не заканчивался.

Вместе – точно выборем победу!

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