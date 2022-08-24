Объединение Украинских Продюсеров собрало в документальный фильм истории волонтеров, рискуя собственной жизнью, извлекали животных из горящих и разрушенных квартир. Уже совсем скоро киноленту смогут увидеть зрители 24 канала.

Важно "А потом пришли "братья": ко Дню Независимости 24 канал покажет документальные фильмы о войне

О чем рассказывает этот фильм

"Девять жизней" – это фильм о людях, которые не уехали, а остались спасать тех, кто слабее и не может себя защитить. О героях, которые отказывались оставлять животных в зоопарках и приютах даже во время самых ожесточенных обстрелов.

Я бы, может быть, поехала, если бы здесь не было животных. Животных я не оставлю! Если ляжем, то ляжем все вместе, или что-то буду делать,

– подчеркнула героиня фильма Наташа Попова, спасающая животных из разрушенных зоопарков.

Фильм рассказывает о 9 спасенных душах: людях и животных. Их могло быть 10, если бы не война… Волонтеры, спасая собак, кошек, лошадей и даже львов, доказали, что быть человеком – это еще ответственность перед теми, кого приручили.

Создатели фильма хотят через истории о спасении животных рассказать о свободной, независимой, отзывчивой нации, для которой важна каждая жизнь. То ли солдат, сосед, стар, ребенок или домашнее животное. Украинцы спасают своих и чужих животных, а четвероногие спасают психику людей в бесчеловечных условиях, в которых все оказались после 24 февраля.